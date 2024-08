Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destek Dağıtımı Yaptı

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 2019 yılında başlattığı hizmetler sürüyor. Üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik destekler sunan Büyükşehir Belediyesi, Kazanlı Mahallesi'nde de çiftçiye tarımsal destek verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı Tarımsal Destek Dağıtım Töreni'nde 3 bin üreticiye sera ipi, bin üreticiye yapışkan tuzak, Akdeniz Meyve Sineğine Karşı Hidrolize Protein Dağıtımı Projesi kapsamında ise 888 narenciye üreticisine 14 bin 170 litre hidrolize protein ve Akdeniz Ziraat Odası'na 1 adet toprak analiz cihazı desteği yapıldı.

"Bu yıl ilk kez hidrolize protein desteği yapacağız"

Kazanlı'da üreticilerle buluşan Başkan Seçer, tarımsal dağıtımın yapıldığı Kazanlı ve Adanalıoğlu'nun örtü altı sera bölgesi olduğuna dikkat çekerek, seracılığa yönelik destekler yapacaklarını söyledi. Üreticilere desteklerin hayırlı olması dileğinde bulunan Seçer, bu yıl ilk kez hidrolize protein desteği yapacaklarının altını çizerek, "Akdeniz meyve sineği bu bölgenin çok zarar veren, çiftçinin mağduriyetini ortaya çıkaran bir zararlı haline geldi. Yapacağımız katkılarla bu sorun çözülmez, onu söyleyeyim. Bütün kurumlar işini yapacak, öyle olursa sonuç alınır, öyle olursa refah devleti, refah ülkesi oluruz" dedi.

"Gıda olmazsa tarım, üretim olmazsa yaşam olmaz"

Yaptıkları desteklerin tamamının halkın parasıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Seçer, "Sizin paranızı size harcıyoruz" ifadesini kullandı. Tarımın Türkiye'de çok büyük bir alan olduğunu belirten Seçer, "Gıda olmazsa tarım, üretim olmazsa yaşam olmaz. Yaşamın maddi değeri, bedeli ölçülebilir mi? Çocuklarımızın, torunlarımızın sağlıklı olabilmesi için ülkemizin üretmesi lazım. Ülkemizin dışa bağımlı olmaması lazım. Bu bilinçte olduğumuz için bu destekleri yapıyoruz" diye konuştu.

"2024 yılında tarıma 119 milyon lira bütçe ayırdık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 2024 yılında tarıma toplam 119 milyon lira bütçe ayırdıklarını ifade eden Seçer, bu desteklerin her geçen yıl artarak devam edeceğini vurguladı. Her bölgeye ayrım yapmadan hizmet götürmeyi sürdürdüklerini aktaran Seçer, 5 yıllık deneyimleri ışığında her bölgenin ihtiyacına göre destek verdiklerini kaydetti. Desteklenmeyen çiftçinin üretemez hale geleceğine işaret eden Seçer, şöyle devam etti: "Mazot, gübre ve zirai ilaç pahalı. Dünyanın neresine giderseniz gidin devlet mutlaka çiftçiye destek verir. Bu Amerika'da da Avrupa'da da böyle, Türkiye'de de böyle olmak zorunda. Ama bu ülkelerin bizden farkı şu; istikrarlı bir tarım politikaları var. Bizde her alanda olduğu gibi bunda da büyük sıkıntı var. Sürekliliği sağlanamayan tarım politikaları yüzünden çiftçi zor durumda. Bu çiftçiye yazıktır, günahtır."

"Uyumun olmadığı yerde bereket olmaz"

Üretimin her kademesinde yer alan çiftçi ve üreticinin yanlarında olduklarını vurgulayan Seçer, "Biz çalışanı, üreteni, bu ülkeye katkı sunanları seviyoruz ve onların da yanındayız. Kimsenin bir endişesi olmasın" dedi. İlçe belediyeleri ile uyum ve huzur içerisinde çalışmanın önemine vurgu yapan Seçer, "Uyumun olmadığı, kavganın ve huzursuzluğun olduğu yerde bereket olmaz. Biz huzurlu ve uyum içerisinde çalışmak istiyoruz. Halkın oy verdiği ve seçtiği her başkan şehri için çalışıyorsa, Büyükşehir Başkanı'na yakışan, yaraşan onunla işbirliği yapmak, onun işini kolaylaştırmaktır. Bundan vatandaş yararlanacaktır" diye konuştu.

Adanalıoğlu ve Homurlu bölgesinden Kazanlı'ya kadar kanalizasyon çalışmalarının başladığını da duyuran Seçer, "O bölgenin kanalizasyon sorununu tamamen çözüyoruz. Yol konusunda eksik olan her şey de hiç merak etmeyin, tıkır tıkır program dahilinde yapılacak" dedi.

Konuşmaların ardından temsili olarak dağıtım gerçekleştirildi. - MERSİN