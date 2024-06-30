Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Yerel Buğday Tohumu Dağıtıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Yerel Buğday Tohumu Dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Yerel Buğday Tohumu Dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilere dağıttığı yerel buğday tohumlarının hasadına başladı. Proje kapsamında 16 bin 250 kilogram tohum dağıtıldı ve üreticilere geri alım garantisi verildi.

30.06.2024 11:05  Güncelleme: 11:06
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Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl üreticilere dağıtılan 16 bin 250 kilogram yerel buğday tohumunun hasadı başladı.

Unutulmaya yüz tutmuş ata tohumlarını yeniden gün yüzüne çıkaran Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, ilk olarak 2020 yılında Silifke'nin Balandız Mahallesi'nde başlattığı 'Yerel Buğday Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması' projesi yayılmaya devam ediyor. Balandız Mahallesi'nde 13 üreticiye toplam bin 625 kilogram tohum desteği sağlanmasıyla başlayan proje kapsamında, 2023-2024 yılında Silifke'de 11 mahallede toplam 130 üreticiye 16 bin 250 kilogram 'yerel buğday tohumu' dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin destekleri sayesinde artan girdi maliyetlerine rağmen üretimlerini sürdürebilen üreticiler, projenin başladığı günden bu yana toplamda 26 bin kilogram tohum desteğinden yararlandı.

İklim ve üretim koşullarına göre dönüm başına 200-300 kilo ürün hasadı yapılırken, Büyükşehir Belediyesi üreticilere geri alım garantisi vererek hasat işleminden sonra üretilen ürünlerin pazarlanması konusunda da destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, projenin ilk uygulandığı 2020- 2021 yılında ürünleri, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin belirlediği buğday fiyatının 2 katına üreticilerden satın aldı.

"Son 4 yılda 214 üreticiye 26 bin kilogram atalık buğday tohumu dağıttık"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan ziraat teknikeri Hakan Haykut, hem kültürel mirası korumak hem de yerel tohum çeşitlerini artırmak amacıyla söz konusu projeyi sürdürdüklerini belirterek, "2020 yılında ilk olarak Silifke'ye bağlı Balandız Mahallesi'nde 13 üretici ile bu programa başladık. 2020-2024 yılları arasında çeşitli mahallelerde programı geliştirerek devam ettik. Son 4 yıl içinde 214 üreticimize toplam 26 bin kilogram atalık buğday tohumu dağıttık. Bu kapsamda dağıtmış olduğumuz tohumlardan, daha sonra Mersinden Kadın Kooperatifi de satın almak suretiyle bölgedeki çiftçilere katkıda bulundu" dedi.

Üreticilerden çok iyi dönüşler aldıklarını da kaydeden Haykut, proje ile Türkiye'de rol model olduklarını ifade ederek, "Antalya ve Adana Büyükşehir Belediyesinden de talepler gelmeye başladı. Tabii ki bu da Başkanımız Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'in sayesinde oldu. Birçok belediye şu anda bizleri örnek alıyor. Biz de tecrübelerimizi aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Belediyenin tarımsal destekleri, insanları üretime teşvik ediyor"

Gülnar Kayrak Pelitpınarı Sulama Kooperatifi Başkan Yardımcısı ve Pelitpınarı Mahalle Muhtarı İsa Şahin, atalık buğday ekim projesine 2 yıldır devam ettiklerini söyledi. İlk yıl 5 kişiyle başladıklarını ve bu yıl 10 kişi olduklarını söyleyen Muhtar Şahin, "Büyükşehir Belediyesinin destekleri, insanları üretime teşvik etti. Tarımsal destekler gerçekten yerinde. Önceden bu tarlalara sadece buğday ve nohut ekilirdi. Şimdi Başkanımız ve kooperatifimizin sayesinde artık çileğimiz, bademimiz, kirazımız var. Yavaş yavaş sulu tarıma geçiyoruz ve bunun devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Üreticiler, atalık tohumun yaygınlaşmasından ve verilen desteklerden memnun

5 yıl önce küçük bir arazide belediyenin atalık tohum desteğiyle üretime başladıklarını söyleyen üreticilerden Huriye Saz, "Büyükşehir Belediyesi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği fiyatın çok daha üstünde bir fiyatla ürünlerimizi satın alarak bizi destekledi. Şimdi daha büyük arazilerde bu işi yapıyoruz. Atalık tohumun yaygınlaşması bizi çok mutlu ediyor. Modern tohumların genetiğiyle oynandığı için sağlıklı ve lezzetli olmadığını biliyoruz. O yüzden hem daha lezzetli hem daha sağlıklı olan bu buğdayın yaygınlaşmasını istiyoruz. Ayrıca dedelerimizin topraklarını boş bırakmayarak, ülke ekonomisine katkı sunuyor ve üretimi de artırmış oluyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Yerel Buğday Tohumu Dağıtıyor - Son Dakika

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