Mersin'de 486 projeye 3.6 milyar lira destek verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de 486 projeye 3.6 milyar lira destek verildi

Mersin\'de 486 projeye 3.6 milyar lira destek verildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TKDK tarafından uygulanan IPARD projeleri çerçevesinde Mersin'de toplam 486 projeye destek verildiğini ve bu projelerin toplam değerinin 3.6 milyar lira olduğunu belirtti. Projelerin hayata geçirildiği noktalarda 5 bin ilave istihdam sağlandığını ifade eden Vali Pehlivan, devletin tarım ve kırsal kalkınma alanında çiftçilere sunduğu desteklerin önemine değindi.

24.04.2024 13:22  Güncelleme: 13:28
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TKDK tarafından uygulanan IPARD projeleri çerçevesinde Mersin'de toplam 486 projeye destek verildiğini belirterek, "Bu yatırımların toplam değeri bugünün rakamlarını ifade edecek olursak, 3.6 milyar lira. Projelerin hayata geçirildiği noktalarda da 5 bin ilave istihdam sağlamışız" dedi.

Vali Pehlivan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğünce, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen IPART 3 tanıtım toplantısına katıldı. TKDK tanıtım videosu gösteriminin ardından konuşan Vali Pehlivan, Mersin'de hemen hemen her hafta tarım ve tarımla ilgili bir hususu ele aldıklarını söyledi. Aynı zamanda alanda tarımsal faaliyetlerin takibini ve bazı tespitleri yerinde gerçekleştirmeyi de önemsediklerini kaydeden Vali Pehlivan, bu konularda yaşanan sıkıntıları, beklentileri yerinde görerek, değerlendirmek üzere ilgili birimlerle de bir gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

"Çiftçimiz nerede, biz de oradayız" sloganını her fırsatta dile getirdiklerini vurgulayan Vali Pehlivan, "Neden böyle söylüyoruz? Çünkü emektar çiftçilerimiz gerek tarımsal faaliyetlerde ki, buna hayvancılık faaliyetlerini, arıcılık faaliyetlerini, balıkçılık faaliyetlerini hepsini dahil ederek ifade ediyoruz. Alın teri ortaya koyuyorlar. Emek ortaya koyuyorlar. Ürün üretmek ve bu ürettikleri ürünleri kıymetlendirmeye çalışıyorlar. Bize düşen de devletimiz adına ortaya konulan bu emeğin karşılığını bulmasını sağlamak" diye konuştu.

"486 projeye, 3.6 milyar lira destek verildi"

Bu konuda devletin, devlet adına başta Tarım ve Orman Bakanlığının çok çeşitli destekleri, teşvikleri ve projeleri olduğunu söyleyen Vali Pehlivan, bunların bir bölümünün ulusal nitelikte, bir bölümünün de uluslararası iş birliği niteliğinde olan projeler olduğunu kaydetti. TKDK'nın bunlar içerisinde ayrı bir yer tuttuğunu vurgulayan Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Oluşumun gerçekleştiği 2011 yılından bugüne sayısız proje desteklendi. Şimdi artık adeta pergel genişletildi ve 81 ilimizde, ülkemiz genelinin tamamında TKDK projeleri uygulanacak. Bugüne kadar 25 binin üzerinde proje hayata geçirildi, binlerce kişiye istihdam sağlandı ve milyarlarca lira kaynak kullanıldı. Bu süre zarfında Mersin'de de IPARD 1 ve IPARD 2 projeleri hayata geçirildi. Bu süre zarfında toplam 486 projeye destek vermişiz. 486 proje hayata geçirilmiş. Bir kısmının işlemleri devam edenler var ama büyük ölçüde tamamına yakını hayata geçirilmiş. ve bu yatırımların toplam değeri bugünün rakamlarını ifade edecek olursak, 3.6 milyar lira. Bunun önemli bir kısmı ki, biliyorsunuz projeden projeye hibeler değişebiliyor. Yüzde 50 ile 70 arasında bir hibe desteği söz konusu. 40 yaş altı gençlerimize, kadınlarımıza ayrı ilave puanlarda verilmek suretiyle hibe destekleri de oransal olarak kadınlar ve gençler tarafından yapılan projelerde çok daha fazla. Ağırlıklı hibe temelli olmak üzere toplamda 3.6 milyarlık bir yatırım hacmi ortaya çıkmış. ve bu yatırımlarla yaklaşık 5 bin insanımızı, 5 bin vatandaşımızı istihdam etmişiz. Bu da çok önemli bir rakam. İlimiz genelinde, özellikle de bu projeler üretildiği, geliştirildiği, hayata geçirildiği noktalarda 5 bin ilave istihdam sağlamışız."

"25 binden fazla projeye 45 milyar TL hibe desteği sağlandı"

TKDK Başkanlığı İç Denetim Koordinatörü Mesut Ekmekçi ise konuşmasında, kurum olarak 2011 yılından bugüne kadar kırsalda yaşayan insanlara, hayalini kurdukları yatırımlarda ekonomik anlamda destek vererek, gelir seviyelerini ve iş imkanlarını arttırmalarına katkı sağladıklarına söyledi. Bugüne kadar 42 ilde uygulanan IPARD programlarının, IPARD 3 dönemiyle birlikte ülkenin artık tamamında uygulanacağı bilgisini veren Ekmekçi, "Ülkemizdeki tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir kalkınması, tarımsal işletmelerimizin gıda güvenliği, gıda güvenirliliği, hayvan refahı gibi kriterlere ilişkin Avrupa Birliği standartları uyum kapsamında, 81 ilimizin tamamında yatırımcılarımıza destek olacağımızı buradan paylaşmak isterim. TKDK olarak yola çıktığımız günden bu yana IPARD destekleriyle rekabet gücü yüksek, en geniş teknolojileri kullanan, sadece yurt içinde değil, aynı zamanda ihracat için de üretim yapan işletmelere verdiğimiz hibelerle birlikte destek olduk. Bugüne kadar 25 binden fazla projeye vermiş olduğumuz 45 milyar TL hibe desteği ile ülkemize yaklaşık 100 milyar TL tutarında yatırım kazandırdık. ve bu yatırımlar sayesinde de 100 binden fazla istihdama vesile olduk" ifadelerini kullandı.

Üretimin çeşitlendirilip arttırılması gerektiğine dikkat çeken Ekmekçi, "Hayvancılık sektörümüzün geliştirilmesi ve modernizasyonu, yerelde yan sanayilerin büyümesi, istihdamın arttırılması ve kırsal nüfusun yerinde tutulması gibi pek çok parametresi olan çok yönlü bir alan olarak ele almaktayız. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı politikaları ile tam uyumlu olarak verimliliği, sürdürülebilirliği, kayıtlı üretimin gerçekleştirildiği bir tarım politikası ile IPARD programını, ülkemizin tamamında bakanlığımızın üretim planlaması doğrultusunda katkıda bulunacağımızı vurgulamak istiyorum. Diğer yandan da özellikle yerelde çarpan etkisi ile birçok sektörün gelişimine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Yaşam standartlarını yükseltmek, tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek, yerinde üretmek ve yerinde işlemek amacıyla kırsal alanlarımızda yaşayan ve üreten insanlarımıza daha çok destek olacağız" şeklinde konuştu.

TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytulllah Uygur'da konuşmasında, 2011 yılından bu yana yürüttükleri IPARD projeleri hakkında bilgi verdi. Uygur, Mersin'in, IPARD projelerinden en fazla faydalanan iller arasında olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından IPARD kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan yatırımcıları çekleri verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Mersin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de 486 projeye 3.6 milyar lira destek verildi - Son Dakika

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