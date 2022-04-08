Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı - Son Dakika
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Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı

08.04.2022 10:00

Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı Bu yıl Silifke'de 70 bin ton çilek rekoltesi bekleniyor Hasadı yapılan çilekler, kilosu iç piyasaya 20, ihracata 25 liradan gönderiliyor Mersin'in Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan çilekler, kilosu iç piyasaya 20, ihracata 25 liradan gönderiliyor.

Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı

Bu yıl Silifke'de 70 bin ton çilek rekoltesi bekleniyor

Hasadı yapılan çilekler, kilosu iç piyasaya 20, ihracata 25 liradan gönderiliyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan çilekler, kilosu iç piyasaya 20, ihracata 25 liradan gönderiliyor. Bu yıl Silifke'de 70 bin ton çilek rekoltesi bekleniyor.

Mersin'in meyve üretim merkezi konumundaki Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan çilekler, ihraç ediliyor. Türkiye'de birçok meyvenin ilk hasadının yapıldığı yer olmasıyla dikkat çeken Silifke'de çilek üretimi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Açık alanda yapılan üretim çok sayıda kişiye istihdam sağlarken, Aralık ayından bu yana hasadın sürdüğü seralardan toplanan ürünler yurdun çeşitli noktalarına ulaştırılıyor.

Çileğin geleceğinden umutlu olduklarını belirten Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, "Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınan Silifke'nin coğrafi tescilli, dünya markası bir çileği var. Bu yıl hasadına başladık. Şuanda ihracatlarımız da başladı. Artık her bölgeye ihracat yapıyoruz. Avrupa'dan, Asya'ya ve Rusya bölgesine ihracat yapıyoruz. Tabi ki bu yıl Rusya-Ukrayna savaşından sonra ulaşım sorunları yaşıyoruz ama bunları da yavaş yavaş çözmeye başladık. Gelecekten umutluyuz. Fiyatlarımız şuan iyi, ihracatımızda iyi gözüküyor. İnşallah iyi bir yıl olacağına inanıyorum" dedi.

Silifke'de 20 bin dönüm araziden 70 bin ton çilek rekoltesi beklediklerini belirten Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, "Bunun bin dönümünü topraksız tarım ile, 3 bin dönümünü örtü altında, geriye kalanını ise açıkta üretiyoruz. Şu an açık alanda çilek hasadı başladı. İhracat başlayınca talep de arttı. Fiyatlarımız da buna bağlı olarak bir miktar artış gösterdi. Çilek iç piyasada 20, ihracata ise çileğimizi 25 liradan gönderiyoruz. Çiftçilerimiz fiyattan memnun. Çilek hasadımız Mart ayında başladı, Haziran ayının sonuna kadar devam edecektir" dedi.

Türer, çileğin ekonomiyi canlandırdığını belirterek, "Silifke'de 3 bin aile çilek üretimi yapıyor. Çileğin dikiminden budanmasına, bakımından hasadına kadar olan 8 aylık süreçte de 10 bin kişi bu işte çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı
Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı
Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı
Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı
Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı
Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı
Mersin'de açıkta çilek hasadı başladı

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İhracat, Türkiye, Silifke, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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