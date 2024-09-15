Mersin'de Av Sezonu Açıldı: 441 Tekne Denize Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Av Sezonu Açıldı: 441 Tekne Denize Açıldı

Mersin\'de Av Sezonu Açıldı: 441 Tekne Denize Açıldı

Mersin'de av yasağının kalkmasının ardından 441 balıkçı teknesi denize açılarak yeni av sezonunu başlattı. Sezonun açılışı için düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri balıkçıları uğurladı.

15.09.2024 21:11  Güncelleme: 21:13
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Türkiye'nin sahil şehirlerinden 321 kilometrelik Akdeniz'e kıyısı olan Mersin'de av yasağının bu gece kalkmasıyla birlikte 5 aylık aranın ardından 7 ayrı barınaktan 441 balıkçı, ekmek tekneleriyle denize açılmaya başladı.

Akdeniz'e 321 kilometrelik kıyısı ile dikkat çeken Mersin'de balıkçılık ciddi bir gelir sağlıyor. Ege ve Karadeniz'de 15 Nisan'da kapanan avlanma sezonu 1 Eylül'de açılırken, Akdeniz'de ise yeni sezon 15 Eylül gecesi başladı. Mersin'de bulunan 7 balıkçı barınağından 441 teknede tüm hazırlıklar tamamlandı. Erdemli Balıkçı Barınağı'nda da sezon açılışı için program düzenlendi. Programda Vali Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve diğer protokol üyeleri balık ekmek ikram etti. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Vali Pehlivan, telsizle balıkçılara 'Vira Bismillah' diyerek tekneleri açık denize uğurladı. Protokolün yanı sıra balıkçıları çocukları, eşleri ve anneleri uğurladı.

7 barınaktan 441 tekne denize açıldı

Türkiye'nin balık üretiminde dünyada 5'inci sırada olduğuna dikkat çeken Vali Ali Hamza Pehlivan, "İlimiz 30 bini yetiştiricilik, yaklaşık 10 bin tonu da avcılık olmak üzere 40 bin ton civarında balık üretimiyle ülke genelinde 5'inci sırada yer alıyor. Bugün 7 balıkçı barınağımızdan toplam 441 teknemiz denizlere açılarak, avcılık sezonu başlatılmış olacak" dedi.

2024 yılında sezonun kapalı olduğu günlerde ekiplerin 3 bin denetim gerçekleştirdiğine de değinen Vali Pehlivan, sadece 12 balıkçıya cezai işlem uygulandığını ve bu rakamın oldukça düşük olduğunu kaydetti. Balıkçıların av yasağı döneminde hassas davrandığını belirterek teşekkür eden Pehlivan, "Hassas davranmalıyız, çünkü gerek denizlerimizde gerek tatlı sularımızdaki balık popülasyonu sonsuz değil. Balıkçılığı kurallarına göre yaparsak balık gibi insan sağlığı için önemli bir yer tutan besin kaynağını bugün olduğu gibi gelecek nesiller de sağlıklı bir şekilde tüketebilir" diye konuştu.

Balıkçıları aileleri uğurladı

Sezon açılışına torunu ile oğlunu uğurlamaya gelen Rabia Taş, "2024-2025 av sezonunu açacağız. Rabbim hayırlı bol kısmetler versin. Torunumla bugün oğlumu ve balıkçı arkadaşlarını uğurlamaya geldik" ifadelerini kullandı.

Ailece balıkçılıkla uğraştıklarını aktaran Sultan Aydın ise, "Biz doğma büyüme balıkçıyız. Babam balıkçıydı, kardeşlerim ve eşim de balıkçı. Denizi seviyoruz. Bizde kadınlar olarak onlara yardımcı oluyoruz. Her konuda yanlarındayız. Bugün de onları uğurlamaya geldik. Güzel, bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyoruz. 5 ay sonra heyecanlı ve umutluyuz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Av Sezonu Açıldı: 441 Tekne Denize Açıldı - Son Dakika

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