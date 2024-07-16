Mersin'de Biber Salçası Üretimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin'de Biber Salçası Üretimi Başladı

Mersin\'de Biber Salçası Üretimi Başladı

Mersin'de biber toplama sezonunun sonlarına yaklaşılırken, biber salçası üretimi de başladı. Özellikle çarliston, kapya ve sivri biberlerden üretilen hem acı hem de tatlı salçalar, bölge halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Biberler önce temizlenerek tohumları çıkarılıyor, ardından yıkanarak tuzlanıyor. Güneş altında bekletilen biberler makine ile çekilerek püre haline getiriliyor ve suyunu çekerek ev kıvamını alıyor. Yapılan salçaya yoğun talep olduğunu belirten üretici, salçanın doğal olduğu için talebi karşılamakta zorlandıklarını ifade etti.

16.07.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de biber toplama sezonunun sonlarına yaklaşılırken, biber salçası üretimi de başladı. Özellikle çarliston, kapya ve sivri biberlerden üretilen hem acı hem de tatlı salçalar, bölge halkının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki seralarda biber toplama sezonunun sonlarına yaklaşırken, olgunlaşan biberler salça yapımı için toplanıyor. Toplanan biberler öncelikle temizlenerek tohumları çıkarılıyor, ardından yıkanarak çuvallara konulan biberler tuzlanıyor. Bu işlemden sonra biberler, 2 gün boyunca güneş altında bekletiliyor. Son aşamada tekrar yıkanan biberler, makine ile çekilerek püre haline getiriliyor. Naylondan hazırlanan havuzlara dökülen püreler, yaklaşık 8-9 gün boyunca güneş altında bekletilip suyunu çekerek ev kıvamını alıyor.

"Salçanın ömrü 3 yıldır, güneşte kalmadığı sürece bozulmaz"

Yaptıkları salçaya yoğun talep olduğunu belirten Ali Yenen, "18 yıldır salça yapıyorum. Salça yapımı için öncelikle tarladan toplanan kırmızı biberler depoya getiriliyor. Depoda sapları koparılıp çekirdekleri çıkartılıyor, ardından yıkayıp çuvallıyoruz. Ondan sonra 2 gün güneşte bırakarak sarı suyunun çıkmasını sağlıyoruz. Ardından tekrar yer altı dalgıç suyuyla yıkanıyor ve 2 saat sonra makine ile çekiliyor. Elde edilen püreyi havuzlara koyuyoruz. Bu salçanın özelliği doğal olduğu için talebi çok ve yetiştiremiyoruz" dedi.

Acı ve tatlı salçanın kilosunun 250 TL'den satıldığını ifade eden Yenen, "Salçanın ömrü 3 yıldır, güneşte kalmadığı sürece bozulmaz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Güneş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Biber Salçası Üretimi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis’e sunuluyor En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis'e sunuluyor
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
05:19 Suikast girişimi sonrası Trump’tan gövde gösterisi Suikast girişimi sonrası Trump'tan gövde gösterisi
10:03 Arda Turan özellikle istiyor Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor’a doğru Arda Turan özellikle istiyor! Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor'a doğru
10:00 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
09:54 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı
09:45 Bir ilk Lübnan dizisi Al Hayba’nın yerli uyarlaması geliyor Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor
09:15 Bu akşam İstanbul’a geliyor Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe’de Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de
08:58 Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor
08:51 Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı
08:34 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 10:25:25. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Biber Salçası Üretimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement