Mersin'de Emek Evi Sıcak Çorba İkramıyla Vatandaşların Yanında - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin'de Emek Evi Sıcak Çorba İkramıyla Vatandaşların Yanında

Mersin\'de Emek Evi Sıcak Çorba İkramıyla Vatandaşların Yanında

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Emek Evi' projesiyle tarım ve inşaat sektörlerinde çalışan vatandaşlara ve öğrencilere sıcak çorba ikram ediyor. Proje, 2 milyon kişiye çorba hizmeti sunarak, kış aylarında vatandaşların içini ısıtmayı hedefliyor.

25.12.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Emek Evi' projesiyle özellikle tarım ve inşaat sektörlerinde çalışan vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde geçen yıl ağustos ayında Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'nde hizmete açılan Emek Evi, tarım ve inşaat gibi sektörlerde çalışan vatandaşlar ile öğrencilerin uğrak adresi olmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana binlerce vatandaşın faydalandığı Emek Evi, kış mevsiminin gelmesiyle sıcak bir ortam sunarken, ücretsiz çay, kahve, sabahları ise çorba ikramı yapılıyor.

"2 milyon kişiye çorba hizmeti sunduk"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Mustafa Tönbe, '1 Ekmek 1 Çorba' projesini, özellikle sabahları işe gitmek zorunda kalan tarım işçilerinin ve öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde sürdürmeye devam ettiklerini kaydetti. Bu hizmeti 13 ilçede 61 noktada sunduklarını belirten Tönbe, "Emek Evi de bu noktalardan bir tanesi. Emek Evi, özellikle sabahları işe erken gitmek zorunda kalan vatandaşlarımıza ve herkese kapısı açık olan bir yer. Sabah saat 03.00 ile 10.00 arasında hizmet veren Emek Evi'nde, 05.00 ile 08.00 saatleri arasında vatandaşlarımız gelip çorbalarını alabilirler. 2019 yılından bu yana toplamda 2 milyon kişiye çorba hizmeti sunduk. Vatandaşlarımız, çorba hizmet noktalarımıza 'Teksin' uygulaması veya web sitemizden ulaşabilirler" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın içini ısıtmaya devam ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin sunduğu yemek ve çorba hizmeti ile vatandaşların ceplerine katkı sağlandığını da ifade eden Tönbe, "Güne erken başlamak zorunda kalan ve kahvaltı yapamayan vatandaşlarımızın öğün ihtiyacını çorba hizmetimizle karşılıyoruz. Kış aylarının gelmesiyle vatandaşlarımızın içini ısıtmaya devam ediyoruz" dedi.

Güne çorba ile başlıyorlar

Sabahları güne başlarken sık sık Emek Evi'ne uğradığını ve burada çorba içerek güne başladığını belirten İsmail Eren, "Özellikle kışın çok iyi oluyor. Kahvaltı yapamadığımda buraya gelip çorba içiyorum. Öğlene kadar beni idare ediyor" şeklinde konuştu.

Emek Evi'nden faydalanan İbrahim Ayhan da "Her sabah buraya gelirim, abilerle sohbet ederim ve çorbamı içerim. İnsanlar buraya gelip rahat rahat oturabiliyor" dedi.

Emekli olup çalışan Selahattin Dündar ise "Her sabah buraya geliyorum. Çorbamı içip işe öyle gidiyorum. Bu soğukta çorba çok iyi geliyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, İnşaat, mersin, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Emek Evi Sıcak Çorba İkramıyla Vatandaşların Yanında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı Tüm gözler bu saate çevrildi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi
10:22 Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
08:39 Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
07:29 Yemen’deki Husiler İsrail’i gece yarısı yine vurdu Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
15:48 Manchester United’ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı Manchester United'ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı
15:34 Aralarında milli yıldızımız da var Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor
15:31 İnsanlık tarihinde ilk NASA’nın keşif aracı Güneş’e en yakın mesafede olacak İnsanlık tarihinde ilk! NASA'nın keşif aracı Güneş'e en yakın mesafede olacak
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan’daki Dürzi lider Velid Canbolat’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti
15:16 DEM Parti’den Bakan Tunç’a ’İmralı’ tepkisi: Oyalamadan vazgeçin DEM Parti'den Bakan Tunç'a 'İmralı' tepkisi: Oyalamadan vazgeçin
15:08 Aldatılan kadının intikamı acı oldu Eski sevgilisinin cinsel organını kesti Aldatılan kadının intikamı acı oldu! Eski sevgilisinin cinsel organını kesti
15:08 Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz
15:03 İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 11:37:46. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Emek Evi Sıcak Çorba İkramıyla Vatandaşların Yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.