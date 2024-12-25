Mersin\'de Emek Evi Sıcak Çorba İkramıyla Vatandaşların Yanında

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Emek Evi' projesiyle özellikle tarım ve inşaat sektörlerinde çalışan vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde geçen yıl ağustos ayında Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'nde hizmete açılan Emek Evi, tarım ve inşaat gibi sektörlerde çalışan vatandaşlar ile öğrencilerin uğrak adresi olmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana binlerce vatandaşın faydalandığı Emek Evi, kış mevsiminin gelmesiyle sıcak bir ortam sunarken, ücretsiz çay, kahve, sabahları ise çorba ikramı yapılıyor.

"2 milyon kişiye çorba hizmeti sunduk"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Mustafa Tönbe, '1 Ekmek 1 Çorba' projesini, özellikle sabahları işe gitmek zorunda kalan tarım işçilerinin ve öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde sürdürmeye devam ettiklerini kaydetti. Bu hizmeti 13 ilçede 61 noktada sunduklarını belirten Tönbe, "Emek Evi de bu noktalardan bir tanesi. Emek Evi, özellikle sabahları işe erken gitmek zorunda kalan vatandaşlarımıza ve herkese kapısı açık olan bir yer. Sabah saat 03.00 ile 10.00 arasında hizmet veren Emek Evi'nde, 05.00 ile 08.00 saatleri arasında vatandaşlarımız gelip çorbalarını alabilirler. 2019 yılından bu yana toplamda 2 milyon kişiye çorba hizmeti sunduk. Vatandaşlarımız, çorba hizmet noktalarımıza 'Teksin' uygulaması veya web sitemizden ulaşabilirler" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın içini ısıtmaya devam ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin sunduğu yemek ve çorba hizmeti ile vatandaşların ceplerine katkı sağlandığını da ifade eden Tönbe, "Güne erken başlamak zorunda kalan ve kahvaltı yapamayan vatandaşlarımızın öğün ihtiyacını çorba hizmetimizle karşılıyoruz. Kış aylarının gelmesiyle vatandaşlarımızın içini ısıtmaya devam ediyoruz" dedi.

Güne çorba ile başlıyorlar

Sabahları güne başlarken sık sık Emek Evi'ne uğradığını ve burada çorba içerek güne başladığını belirten İsmail Eren, "Özellikle kışın çok iyi oluyor. Kahvaltı yapamadığımda buraya gelip çorba içiyorum. Öğlene kadar beni idare ediyor" şeklinde konuştu.

Emek Evi'nden faydalanan İbrahim Ayhan da "Her sabah buraya gelirim, abilerle sohbet ederim ve çorbamı içerim. İnsanlar buraya gelip rahat rahat oturabiliyor" dedi.

Emekli olup çalışan Selahattin Dündar ise "Her sabah buraya geliyorum. Çorbamı içip işe öyle gidiyorum. Bu soğukta çorba çok iyi geliyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN