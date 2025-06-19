Mersin'de Kadınlar için Sabun Yapım Atölyesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Kadınlar için Sabun Yapım Atölyesi Başladı

Mersin\'de Kadınlar için Sabun Yapım Atölyesi Başladı
19.06.2025 11:14  Güncelleme: 11:17
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında kadınların talebi üzerine başlatılan 'Sabun Yapım Atölyesi', kadınlara hem üretim becerisi kazandırmayı hem de ekonomik özgürlük elde etmeyi amaçlıyor. Atölyede, kadınlar doğal sabun yapımını öğrenerek kendi evlerinde kullanım ve satış imkanı bulacaklar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde 3 yıldır yürütülen 'Evimiz Atölye' projesi, kadınların üretime katılımını güçlendirecek yepyeni bir adımla devam ediyor.

Proje kapsamında, kadınların talebi üzerine 'Sabun Yapım Atölyesi' başlatıldı. İlk eğitim ise Mevlana Mahallesi'nde bulunan Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde verildi. Atölyede kadınlar sabun yapımının tüm inceliklerini öğrenirken, etkinliğe Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de katılarak kadınlara hem destek verdi hem de zeytinyağlı sabun üretimine birebir eşlik etti. Etkinlikte ilk üretilen sabunlar, katılımcı kadınlara hediye edildi. Kadınlara ayrıca, Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus Gençlik Kampı'nda faaliyet gösteren 'Geri Dönüşüm Atölyesi'nde özel olarak üretilen sabun kalıpları da armağan edildi.

'Sabun Yapım Atölyesi', 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında yer alan 47 mahallenin tamamında düzenlenecek. Eğitimi tamamlayan kadınlar, öğrendikleri bilgiyle hem evlerinde kullanabilecekleri hem de satış yapabilecekleri sabunlar üretecek. Kadınlar aldıkları bu eğitim sayesinde, üreterek gelir elde edebilecek. Ürettikleri sabunları Mersin Büyükşehir Belediyesi Üretici Kadın Stantlarında satışa sunma imkanı da bulacak olan kadınlara hem beceri hem de ekonomik özgürlük kazandırmayı hedefleyen proje, Mersin'de dayanışma ruhunu ve kadın emeğinin gücünü bir kez daha görünür kılıyor.

"Kadınlarla yaptığımız sohbetlerde, üretime ilişkin yeni fikirler ortaya çıkıyor"

Etkinliğe katılarak kadınlarla birlikte sabun üretimine eşlik eden Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, "Evimiz Atölye projesi kapsamında oyuncak yapıyoruz. Ama üreten kadınlar; 'Hem yeni bir şey öğrenelim hem de ürettiğimiz ürünü evimizde kullanalım, o da bir ekonomik kazanç' diyerek sabun atölyesini önerdiler. Gerçekten güzel bir fikirdi. Sizlerle yaptığımız sohbetlerde, üretime ilişkin yeni fikirler ortaya çıkıyor. İlk sabun atölyesini burada yaptık ama yine farklı düşünceleriniz olursa bizimle paylaşın. Sizlerden gelen fikirler çok işlevsel oluyor" dedi. Meral Seçer; kadınların talepleri doğrultusunda, sabun üretiminde gerekli tüm desteği vereceklerini de sözlerine ekledi.

"Proje kapsamında bugüne kadar 47 mahallede 2 bin 600 kadın eğitim aldı"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, Evimiz Atölye projesi kapsamında bugüne kadar 47 mahallede 2 bin 600 kadının eğitim aldığını söyledi. Proje kapsamında, kadınların talebi üzerine sabun yapımı atölyesi düzenlediklerini kaydeden Güngeç, "Atölyede doğal sabun üretiminin nasıl yapıldığını fiilen gösteriyoruz. İlk yaptığımız sabunları da kendilerine hediye ettik. Sabun, temizlikte en temel madde. Bu atölyeden sonra kadınlar hem kendi evlerinde kullandığı doğal sabunu üretebilecek hem de çevresine satış yapabilecek. Eğer isterlerse, ürettikleri sabunları Üretici Kadın Stantlarımızda da satabilecekler" diye konuştu.

"Bilmediğimiz şeyleri öğreniyor ve kendimizi geliştiriyoruz"

Atölyeye katılan kadınlardan Meliha Başkurt, eğitimin kendileri için çok güzel geçtiğini söyleyerek, "Bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Çok da iyi oldu. Bu eğitimler kadınlar için büyük bir destek. Öğrendikten sonra evimizde sabun yapacak ve kendimizi geliştireceğiz. Belki ticarete de atılırız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, mersin, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Kadınlar için Sabun Yapım Atölyesi Başladı - Son Dakika

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