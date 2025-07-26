Mersin\'de \'Kıyafet Evi\' Projesi ile 22 Bin Çocuğa Ücretsiz Kıyafet

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Kıyafet Evi' projesiyle, dar gelirli ailelerin 0-12 yaş arası çocukları yeni kıyafetlerle buluşuyor. Mersin Merkez, Tarsus ve Silifke'de hizmet veren Kıyafet Evleri'nden bugüne kadar 22 bin çocuk faydalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleri kapsamında hayata geçirdiği 'Kıyafet Evi' ile dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz kıyafet imkanı sunuyor. Mersin merkez, Tarsus ve Silifke ilçelerinde hizmet veren Kıyafet Evleri'nde 0-12 yaş arası çocuklara yönelik mont, ayakkabı, pantolon, kazak, eşofman takımı ve elbise gibi birçok ürün bulunuyor. Tamamı yeni kıyafetlerin yer aldığı mağaza formatındaki merkezlerden, dar gelirli aileler yıl içerisinde 3 kez faydalanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, bugüne kadar 22 binden fazla çocuğun kıyafet ihtiyacı karşılandı.

Kıyafet Evi'ne başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, e-devlet ya da SGK üzerinden alacakları çalışma durumu belgesi ve aynı hanede oturan kişileri gösteren belgeyle birlikte dilekçeyle başvuru yapabiliyor.

"Renk renk kıyafet ve ayakkabılar, reyonlarımızda çocuklarımızı bekliyor"

Kıyafet Evi'nin hizmetlerini anlatan Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Fulya Arlı Yüksekdağ, "Kıyafet Evi hizmetimiz ile asgari ücret altı gelire sahip Mersinlilerin 0-12 yaş grubu çocukları, kaliteli ve ücretsiz giysiye erişim sağlıyor. 2020 yılından bu yana 22 binden fazla çocuğun kıyafet ihtiyacına destek verdik. Yılda 3 kere bu imkandan yararlanan vatandaşlarımız; çocuklarının iç giyimden ayakkabıya, monttan tişörte kadar ihtiyaç duyduğu tüm ürünlere buradan ulaşabiliyor. Mağazalardan alışveriş yaparcasına, gelip burada zevklerine göre çocuklarına kıyafet seçebiliyorlar" dedi.

Mersin Merkez, Tarsus ve Silifke'de Kıyafet Evi'nin bulunduğunu sözlerine ekleyen Yüksekdağ, "Bu imkandan yararlanmak isteyenler, e-devlet ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları çalışma durumu belgesi ve yine e-devletten alınabilecek aynı hanede oturanlar belgesi eşliğinde, tarafımıza dilekçe ile başvurabilir" ifadelerini kullandı. - MERSİN