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Mersin'de konut satışları ocak ayında yüzde 24,1 arttı - Son Dakika

Mersin'de konut satışları ocak ayında yüzde 24,1 arttı

18.02.2022 14:05
Mersin'de konut satışları ocak ayında yüzde 24,1 arttı

MERSİN (İHA) – Mersin'de, konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 oranında arttı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de, konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 oranında arttı. Kentte ocak ayında 2 bin 346 adet konut satılırken, bu konutların 219'unu yabancılar satın aldı.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamada, Konut Satış İstatistikleri 2022 Ocak ayı sonuçları değerlendirildi. Açıklamada, konut satışlarının ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 olduğu bildirildi. Açıklamaya göre, konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip olurken; İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu.

Mersin'de ocak ayında 2 bin 346 konut satıldı

TÜİK açıklamasında Mersin'deki konut satış sayılarına da yer verildi. Buna göre, Mersin'de konut satışları, 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 oranında artarak 2 bin 346 olarak gerçekleşti. Mersin, yüzde 2,7 pay ile konut satışlarında 7'nci sırada yer aldı.

Öte yandan, İHA muhabirinin TÜİK'ten derlediği verilere göre, 2021'de Mersin'de toplam konut satışı 41 bin 533'e ulaştı. Geçen yıl en fazla konut satışı ise 5 bin 515 adet ile aralık ayında gerçekleşti.

Yabancılar Mersin'den 2021'de 2 bin 513, Ocak 2022'de 219 konut satın aldı

Öte yandan Mersin, yabancılara konut satışında da üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Geçen yılı yabancılara konut satışında 4'ün olarak bitiren Mersin, bu sırasını bu yılın ocak ayında da korudu. Yabancılar geçen yıl Mersin'den toplam 2 bin 513 konut satın alırken, bu sayı Ocak 2022'de de 219 olarak gerçekleşti. - MERSİN

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İstanbul, Mersin, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de konut satışları ocak ayında yüzde 24,1 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mersin'de konut satışları ocak ayında yüzde 24,1 arttı - Son Dakika
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