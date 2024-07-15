Mersin\'de Lavanta Bahçesi Kurarak Burs Veren Köylüler

Ekonomi

Mersin'in Silifke ilçesinde Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteği ile lavanta bahçesi oluşturan bir grup köylü, kurdukları kooperatif aracılığı ile ürünlerini satıp öğrencilere burs verip, bölgedeki okullara da katkı sağlıyor.

Yaklaşık 2 bin nüfuslu Çaltıbozkır Mahallesi'ne lavanta bahçesi kurularak kooperatifleşme hikayesi, 2018 yılında emekli öğretmen Mehmet Asım Özçalık'ın "Öğretmenlikte emeklilik olmaz" şiarı ile köyüne dönüp, Çaltıbozkır Derneğini kurması ile başladı.

Kimisi gazeteci, kimisi ev hanımı olan diğer üyelerin de katıldığı toplantılarda alınan karar ile lavanta yetiştiriciliği kursuna katılan Özçalık ve arkadaşları, Mersin Büyükşehir Belediyesine başvurarak lavanta fidesi istedi.

Çaltıbozkırlılara, belediye tarafından 5 bin lavanta fidesi hibe edildi. Dikilen 5 bin lavanta fidesiyle önemli bir üretim başarısı sağlandı. Çaltıbozkır köyünde yaşayan herkesin günden güne kendilerine daha fazla destek ve katkı sunduğunu belirten Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Hatice Gülcan Yüksel, 11 çeşit yağ üretimi yaptıklarını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin distilasyon ünitesi desteği sonrasında, satış ve pazarlama olanaklarının daha da arttığına dikkat çeken Yüksel, şunları söyledi:

"Tesisimizde 11 çeşit yağ üretiyoruz. Buradan elde ettiğimiz lavanta yağından sabun, kese, kolonya, mum, lokum, oda spreyi yapıyoruz. Gelirimizin bir kısmı ile üniversitede okuyan öğrencilere burs veriyoruz. Eski okullarımızın tadilatını yaptırıyoruz. Bir tanesini müzeye dönüştürdük, bir tanesini kütüphaneye dönüştürdük. 6 okulumuz daha var. Üretime tüm köy halkının dahil olmasını istiyoruz. Özellikle kadınlar, üretim ve etiketleme aşamasında bize yardımcı oluyorlar. Biz bunu ilk başta alternatif tarım olarak düşünmüştük. Çok temiz bir tarım. Az su istiyor, az bakım istiyor. Görseli güzel, turizm açısından çok iyi. Lavanta bahçelerini görmek isteyen yerli ve yabancı, çok sayıda turist ağırlıyoruz. Özellikle Ruslar bölgemizin tanıtımını yapıyor."

Lavanta bahçesini gezmeye gelen ziyaretçi Ayşegül Şengi ise, "Lavanta bahçesini hep merak ederdik. Isparta'ya gitme şansımız yoktu. Silifke'de böyle güzel bir yerin olması bizi mutlu etti. Buranın güzel kokusunu tattık. Lavantanın nelere faydası olduğunu öğrendik, ürünlerden aldık. Silifke gibi küçük bir yerde böyle bir yerin olması çok güzel bir şey" diye konuştu.

Eşi ve çocuğu ile lavanta bahçesini gezen Mücahit Özel de "Kendimizi Isparta'ya gelmiş gibi hissettik. Silifke'de böyle bir yerin olması güzel bir ortam oluşturuyor. Bahçeye girer girmez çok güzel bir koku oluştu. Eşim ve çocuğumla burayı gezmeye geldik. Herkesi bekleriz" şeklinde konuştu. - MERSİN