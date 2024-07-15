Mersin'de Lavanta Bahçesi Kurarak Burs Veren Köylüler - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin'de Lavanta Bahçesi Kurarak Burs Veren Köylüler

Mersin\'de Lavanta Bahçesi Kurarak Burs Veren Köylüler

Mersin'in Silifke ilçesinde Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteği ile lavanta bahçesi oluşturan bir grup köylü, kurdukları kooperatif aracılığı ile ürünlerini satıp öğrencilere burs verip, bölgedeki okullara da katkı sağlıyor.

15.07.2024 10:11  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteği ile lavanta bahçesi oluşturan bir grup köylü, kurdukları kooperatif aracılığı ile ürünlerini satıp öğrencilere burs verip, bölgedeki okullara da katkı sağlıyor.

Yaklaşık 2 bin nüfuslu Çaltıbozkır Mahallesi'ne lavanta bahçesi kurularak kooperatifleşme hikayesi, 2018 yılında emekli öğretmen Mehmet Asım Özçalık'ın "Öğretmenlikte emeklilik olmaz" şiarı ile köyüne dönüp, Çaltıbozkır Derneğini kurması ile başladı.

Kimisi gazeteci, kimisi ev hanımı olan diğer üyelerin de katıldığı toplantılarda alınan karar ile lavanta yetiştiriciliği kursuna katılan Özçalık ve arkadaşları, Mersin Büyükşehir Belediyesine başvurarak lavanta fidesi istedi.

Çaltıbozkırlılara, belediye tarafından 5 bin lavanta fidesi hibe edildi. Dikilen 5 bin lavanta fidesiyle önemli bir üretim başarısı sağlandı. Çaltıbozkır köyünde yaşayan herkesin günden güne kendilerine daha fazla destek ve katkı sunduğunu belirten Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Hatice Gülcan Yüksel, 11 çeşit yağ üretimi yaptıklarını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin distilasyon ünitesi desteği sonrasında, satış ve pazarlama olanaklarının daha da arttığına dikkat çeken Yüksel, şunları söyledi:

"Tesisimizde 11 çeşit yağ üretiyoruz. Buradan elde ettiğimiz lavanta yağından sabun, kese, kolonya, mum, lokum, oda spreyi yapıyoruz. Gelirimizin bir kısmı ile üniversitede okuyan öğrencilere burs veriyoruz. Eski okullarımızın tadilatını yaptırıyoruz. Bir tanesini müzeye dönüştürdük, bir tanesini kütüphaneye dönüştürdük. 6 okulumuz daha var. Üretime tüm köy halkının dahil olmasını istiyoruz. Özellikle kadınlar, üretim ve etiketleme aşamasında bize yardımcı oluyorlar. Biz bunu ilk başta alternatif tarım olarak düşünmüştük. Çok temiz bir tarım. Az su istiyor, az bakım istiyor. Görseli güzel, turizm açısından çok iyi. Lavanta bahçelerini görmek isteyen yerli ve yabancı, çok sayıda turist ağırlıyoruz. Özellikle Ruslar bölgemizin tanıtımını yapıyor."

Lavanta bahçesini gezmeye gelen ziyaretçi Ayşegül Şengi ise, "Lavanta bahçesini hep merak ederdik. Isparta'ya gitme şansımız yoktu. Silifke'de böyle güzel bir yerin olması bizi mutlu etti. Buranın güzel kokusunu tattık. Lavantanın nelere faydası olduğunu öğrendik, ürünlerden aldık. Silifke gibi küçük bir yerde böyle bir yerin olması çok güzel bir şey" diye konuştu.

Eşi ve çocuğu ile lavanta bahçesini gezen Mücahit Özel de "Kendimizi Isparta'ya gelmiş gibi hissettik. Silifke'de böyle bir yerin olması güzel bir ortam oluşturuyor. Bahçeye girer girmez çok güzel bir koku oluştu. Eşim ve çocuğumla burayı gezmeye geldik. Herkesi bekleriz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Silifke, Mersin, Burs, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Lavanta Bahçesi Kurarak Burs Veren Köylüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail’in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail'in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
10:56 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
10:49 Maça devam edemedi İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi’nin ayağının son hali Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali
10:39 Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
09:56 Laneti devam ediyor Harry Kane yine kupa kazanamadı Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
09:35 Yılmaz Morgül’den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:21 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 11:18:46. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Lavanta Bahçesi Kurarak Burs Veren Köylüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement