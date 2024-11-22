Mersin'de Tarım Arama Konferansı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Tarım Arama Konferansı

Mersin\'de Tarım Arama Konferansı

Mersin Ekonomi Zirvesi kapsamında Mersin Üniversitesi'nde tarım konularında konferans düzenlendi.

22.11.2024 17:46
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Mersin Ekonomi Zirvesi kapsamında "Tarım Arama Konferansı" düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Mersin Ekonomi Platformu (MEP), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından çeşitli kurum ve odaların desteğiyle kentte yapılması planlanan zirve kapsamında etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda, Mersin Üniversitesi Girişim Limanı'nda yapılan "Tarım Arama Konferansı"nda kentin tarım alanındaki çalışmaları görüşüldü.

Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, buradaki konferansta, Mersin'in tarımda önemli bir konumda olduğunu belirterek, tarım arazilerinin boşta kalmaması için devletin önemli destekler verdiğini söyledi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da Mersin'deki tarımın önemine vurgu yaparak, "Tarımda büyük alanlarımız ve cevher insanlarımız var. Tarımdan ciddi şekilde gelir sağlanıyor." dedi.

Konuşmaların ardından ilgili kurumlarca sunumlar gerçekleştirildi.

Konferansa, Mersin İl Ticaret Müdürü Ferhat Sümer, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Tarım Arama Konferansı - Son Dakika

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