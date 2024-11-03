Mersin\'de Tarıma Destek Artışı ve Sürdürülebilir Üretim

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarım konusunda 2019 yılından itibaren büyük destekleri olduğunu belirterek, "Bizim direkt desteğimiz geçen yıl 119 milyon liraydı, bu yıl yüzde 80 artışla 215 milyon TL'ye çıkardık" dedi.

Seçer, 3. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında Tarsus Müzesinde düzenlenen 'Küresel İklim Krizi, Tarım ve Onarıcı Tarıma Geçiş' konulu söyleşiye katıldı. Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide organik ve sürdürülebilir üretim, Türkiye tarımında üretim bileşenlerine gidiş yolu, onarıcı tarım yöntemleri neler olabilir, bütünleyici ve onarıcı tarımla doğaya zarar vermeden üretim anlayışı, karbon ayak izi, sera gazı emisyonu gibi konu başlıklarında önemli bilgiler paylaşıldı.

"Tarıma yapılan desteği bu yıl yüzde 80 oranında artırdık"

Büyükşehir Belediyesinin tarım konusunda 2019 yılından itibaren büyük destekleri olduğunu ve kendisinin de ziraat mühendisi olduğunu kaydeden Başkan Seçer, "Benim için tarım önemli. Bölgem tarım bölgesi ve tarıma destek yaparken de son derece bonkör davranıyorum. Türkiye'de 2025 bütçesi hazırlanıyor. Tarıma ayrılan bütçe yaklaşık 90 milyardan, 135 milyara çıkarıldı. Bizim de direkt desteğimiz geçen yıl 119 milyon liraydı, yüzde 80 artışla 215 milyon TL'ye çıkardık. Direkt destek bu; fide, fidan, hayvancılık, sulama borusu desteği" diye sıraladı. Bu yıl güneş enerji santrali (GES) desteğini de eklediklerini belirten Seçer, yüzde 50 hibe ile sulama kooperatiflerine destek olduklarını ve sulama için gereken elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından alınmasını sağladıklarını kaydetti.

"Verdiğimiz GES destekleri onarıcı tarımdır"

GES'e verdikleri desteklerin ciddi mali bütçeler gerektirdiğini kaydeden Seçer, "Aslında bir onarıcı tarımdır. Ben o GES desteğini yapmasam üretici o güneş enerji santralini kurmayacak, elektrik kullanacak. Çoğunlukla Türkiye'de elektrik üretimi termo elektrik santrallerdir. Buyurun size sera gazı emisyonunda artışa neden olan bir üretim şekli. Organik tarımı önceliyoruz. Örneğin; Balandız'ın sarı buğdayı, Gülnar'ın nohudu var, ata tohumları. 'Bunlara yönelin, organik tarım yapın, kimyasal gübre kullanmayın. Bunların desteğini verelim' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bilinçli tarım destekleri yapmaya gayret ediyoruz"

"Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kendi ölçeğimizde bilinçli tarım desteklerini yapmaya gayret ediyoruz" diyen Başkan Seçer, 2020 yılında başladıkları 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin detaylarını paylaştı. Başkan Seçer, "300 yeni çiftlik kurduk. Bu çiftliğin yüzde 50'si kadın. Bu insanların gücü, bilgi birikimi var, sermayesi yok. Biz şu anda Mersin coğrafyasına 5 yılda 20-25 bin küçükbaş hayvan kazandırdık. Proje böyle olur. Proje ve kaynak kullanımı bu şekilde olursa Türkiye her işi başarır" şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, söyleşinin ardından eşi Meral Seçer ile beraber üretici kadın stantları, Yeryüzü Pazarı ve tarihi Kırkkaşık Bedestenini gezerek vatandaşlar ile sohbet etti. - MERSİN