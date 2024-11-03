Mersin'de Tarıma Destek Artışı ve Sürdürülebilir Üretim - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin'de Tarıma Destek Artışı ve Sürdürülebilir Üretim

Mersin\'de Tarıma Destek Artışı ve Sürdürülebilir Üretim

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarım desteğinin bu yıl yüzde 80 artışla 215 milyon TL'ye çıktığını açıkladı. Başkan Seçer, onarıcı tarım ve sürdürülebilir üretim konularında önemli bilgiler paylaştı.

03.11.2024 12:36  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarım konusunda 2019 yılından itibaren büyük destekleri olduğunu belirterek, "Bizim direkt desteğimiz geçen yıl 119 milyon liraydı, bu yıl yüzde 80 artışla 215 milyon TL'ye çıkardık" dedi.

Seçer, 3. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında Tarsus Müzesinde düzenlenen 'Küresel İklim Krizi, Tarım ve Onarıcı Tarıma Geçiş' konulu söyleşiye katıldı. Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide organik ve sürdürülebilir üretim, Türkiye tarımında üretim bileşenlerine gidiş yolu, onarıcı tarım yöntemleri neler olabilir, bütünleyici ve onarıcı tarımla doğaya zarar vermeden üretim anlayışı, karbon ayak izi, sera gazı emisyonu gibi konu başlıklarında önemli bilgiler paylaşıldı.

"Tarıma yapılan desteği bu yıl yüzde 80 oranında artırdık"

Büyükşehir Belediyesinin tarım konusunda 2019 yılından itibaren büyük destekleri olduğunu ve kendisinin de ziraat mühendisi olduğunu kaydeden Başkan Seçer, "Benim için tarım önemli. Bölgem tarım bölgesi ve tarıma destek yaparken de son derece bonkör davranıyorum. Türkiye'de 2025 bütçesi hazırlanıyor. Tarıma ayrılan bütçe yaklaşık 90 milyardan, 135 milyara çıkarıldı. Bizim de direkt desteğimiz geçen yıl 119 milyon liraydı, yüzde 80 artışla 215 milyon TL'ye çıkardık. Direkt destek bu; fide, fidan, hayvancılık, sulama borusu desteği" diye sıraladı. Bu yıl güneş enerji santrali (GES) desteğini de eklediklerini belirten Seçer, yüzde 50 hibe ile sulama kooperatiflerine destek olduklarını ve sulama için gereken elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından alınmasını sağladıklarını kaydetti.

"Verdiğimiz GES destekleri onarıcı tarımdır"

GES'e verdikleri desteklerin ciddi mali bütçeler gerektirdiğini kaydeden Seçer, "Aslında bir onarıcı tarımdır. Ben o GES desteğini yapmasam üretici o güneş enerji santralini kurmayacak, elektrik kullanacak. Çoğunlukla Türkiye'de elektrik üretimi termo elektrik santrallerdir. Buyurun size sera gazı emisyonunda artışa neden olan bir üretim şekli. Organik tarımı önceliyoruz. Örneğin; Balandız'ın sarı buğdayı, Gülnar'ın nohudu var, ata tohumları. 'Bunlara yönelin, organik tarım yapın, kimyasal gübre kullanmayın. Bunların desteğini verelim' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bilinçli tarım destekleri yapmaya gayret ediyoruz"

"Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kendi ölçeğimizde bilinçli tarım desteklerini yapmaya gayret ediyoruz" diyen Başkan Seçer, 2020 yılında başladıkları 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin detaylarını paylaştı. Başkan Seçer, "300 yeni çiftlik kurduk. Bu çiftliğin yüzde 50'si kadın. Bu insanların gücü, bilgi birikimi var, sermayesi yok. Biz şu anda Mersin coğrafyasına 5 yılda 20-25 bin küçükbaş hayvan kazandırdık. Proje böyle olur. Proje ve kaynak kullanımı bu şekilde olursa Türkiye her işi başarır" şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, söyleşinin ardından eşi Meral Seçer ile beraber üretici kadın stantları, Yeryüzü Pazarı ve tarihi Kırkkaşık Bedestenini gezerek vatandaşlar ile sohbet etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Vahap Seçer, Ekonomi, Enerji, mersin, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Tarıma Destek Artışı ve Sürdürülebilir Üretim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
10:47 İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular
09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
03:17 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
20:49 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 13:26:36. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Tarıma Destek Artışı ve Sürdürülebilir Üretim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.