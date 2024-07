Mersin'de Turizm Durma Noktasına Geldi

Ekonomi

Mersin'in Silifke ilçesinde sahiller yerli halka kalırken, Avrupa kupası ile gurbetçiler aşırı sıcaklar nedeniyle tatile gelmeyince turizm durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatilinde sahiller, oteller, motel ve pansiyonlar yüzde yüz doluluk oranı yaşarken, kurban bayramı sonrası sahiller bom boş kaldı. Sahil esnafı hiç iş yapamazken esnaf geç kalan gurbetçilerin Avrupa kupası maçları ve yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle yerli turistlerin gelmediği kaydedildi.

Sahiller ilçede yaşayan yerli halka kalırken, deniz ve şezlonglar boş kaldı. Sıcaklar nedeniyle sabah erken ya da akşam saatlerinde denize giren yerli halk sahillerin kendilerine kaldığı için mutlu olduklarını belirtti.

Turizmci Ali Küçük, yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi diyemeyeceğiz. Çünkü tesislerimiz ve plajlarımız boş. Bunun nedenlerinden birisi gurbetçilerin bölgemize göstermiş olduğu ilgi yeterli düzeyde değil. Bunun sebepleri Avrupa kupası olabilir, bölgemizde aşırı sıcaklar var. Aynı zamanda sahiller boyunca sadece Mersin'de değil, diğer tatil destinasyonlarında tam doluluk yakalanmamıştır. Sebep aşırı sıcaklar ve Avrupa kupası diyebiliriz. Gurbetçilerin her yıl ilgisi azalıyor. Ama diğer kültür turları ve turizm çeşitliliğimiz her hangi bir sıkıntı yok. Bu da gösteriyor ki bölgemizde turizm çeşitliliğini arttırmalıyız. Şu anda bölgemizde bütün tesislerimiz, plajlarımız, yaylalarımız ve tarihi mekanlarımız hazır. Destinasyonlarımızın tamamı hazır. Sizleri bölgemize tatil yapmaya bekliyoruz" dedi.

Ergin Ak, bölgede yavaş yavaş hareketlenmelerin başladığını belirterek, "Kurban Bayramında doluluk oranımız çok iyiydi. Kurban Bayramından sonra bir boşluk oluştu. Yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. Gurbetçilerimizi ve vatandaşlarımızı tatile bekliyoruz" diye konuştu.

Sahilde Kafe işleten Murat Öztürk, Atakent sahilinde ki esnaf olarak Kurban Bayramında iyi işler yaptıklarını, şimdi gurbetçilere bel bağladıklarını belirtti. - MERSİN