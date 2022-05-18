Mersin'de üreticilere 'doğru bitki besleme' semineri - Son Dakika
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Mersin'de üreticilere 'doğru bitki besleme' semineri

18.05.2022 10:55
Mersin'de üreticilere 'doğru bitki besleme' semineri

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, üreticiler için 'doğru bitki besleme' semineri düzenlendi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, üreticiler için 'doğru bitki besleme' semineri düzenlendi.

Belediye Meclisinde, oybirliği ile aldığı kararla ilçe sınırlarındaki çiftçilere ücretsiz gübre desteği sağlayacak olan Akdeniz Belediyesinin, çiftçilere yönelik bitki besleme, doğru zamanda doğru miktarda gübrelaeme ve toprak analizinin önemi konularında bilgilendirme eğitiminin ilki, Esenli Mahallesi'nde yapıldı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen eğitim seminerinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden ziraat mühendisleri Rasim Arslan ile Ali Yılmaz, verimli üretimin nasıl yapılabileceği, doğru bitki besleme (gübreleme) ve doğru sulama, toprak analizi ve benzeri konularda üreticilere sunum yaptı. 'Doğru bitki besleme' konusunda hazırlanan kitapçıkların da dağıtıldığı eğitimde, Esenlili üreticiler de tarımsal üretim süreci ile ilgili görüşlerini dile getirdi, uzmanlara çeşitli sorular sordu.

"Zarar etmemek için üretimin her aşamasında bilinçli hareket edilmeli"

Gübre fiyatlarındaki artışa da dikkat çeken uzmanlar; "Çiftçiler olarak öyle ürünler yetiştirmeliyiz ki, hem işçinin hem gübrenin parasını kazanalım, tabi biraz da kar edelim. İşimizi ezbere değil, bilinçli yapalım. Çünkü üretim sürecinde hatalar yapmamak, zarar etmemek için bilinçli hareket etmeliyiz. Doğru gübreyi, bitkinin ihtiyacı kadar kullanmalıyız. Bunun için de öncelikle toprağımızı tanıyacağız. Toprağımızı nasıl tanıyacağız? Ekim veya dikim yapmadan önce mutlaka toprak analizi yaptıracağız. Bu analiz sonucunda da toprağımızın, yetiştireceğimiz ürüne uygun olup olmadığını belirleyeceğiz" dediler.

İkinci seminer Adanalıoğlu Mahallesi'nde

Akdenizli üreticilere yönelik seminerlerin ikincisi de yine ilçeye bağlı olan ve yoğun bir tarımsal üretimin yapıldığı Adanalıoğu Mahallesi'nde, bugün düzenlenecek. Mahalleli birçok üreticinin katılımının beklendiği eğitim seminerine tüm yöre çiftçileri de davet edildi. - MERSİN

Mersin'de üreticilere 'doğru bitki besleme' semineri
Mersin'de üreticilere 'doğru bitki besleme' semineri

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Kaynak: İHA

Akdeniz, Esenli, Mersin, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de üreticilere 'doğru bitki besleme' semineri - Son Dakika


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