Mersin'de Yeni Mandalina ve Muz Çeşitleri Tescillendi - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Yeni Mandalina ve Muz Çeşitleri Tescillendi

Mersin\'de Yeni Mandalina ve Muz Çeşitleri Tescillendi

Erdemli'deki enstitüde 2 mandalina ve 4 muz çeşidi tescillendi, yeni çeşitler için çalışmalar devam ediyor.

17.01.2025 09:25
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Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalarda 2'si mandarin (mandalina) 4'ü muz 6 yeni çeşit geliştirilerek tescillendi. 6 çeşidin tescil edilmesinin ardından biri keçiboynuzu olmak üzere 4 çeşit üzerinde de ise tescil için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin'de hem turunçgil hem de muz gibi çeşitli türler üzerinde kaliteli ürün yetiştirme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde mandalina ve muz üzerinde uzun süredir devam eden Ar-Ge çalışmalarında yeni çeşitler geliştirildi. Geliştirilen türlerden mart ayına kadar ağaç üzerinde kalabilen alarin ile ocak ayında hasat edilen kalitesi ve aroması ihracata uygun olan çekirdeksiz tür aladen isimli 2 yeni mandalina tescillendi. Muzda ise baba baysal, alata barışı, poyraz 46 ile şeker filiz adı verilen çeşitler tescillendi. Enstitüde düzenlenen toplantıda tanıtılan yeni ürünlerden muz ve mandalinanın hasadı ise Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından yapıldı.

"6 ürünün bütün işlemleri tamamlandı, tescili gerçekleştirildi"

Enstitüde bilim adamlarının çalışmasıyla 6 ürünün tescil aldığını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, bu ürünlerinden 2'sinin mandalina, 4'ünün de muz çeşidinden oluştuğunu söyledi. Ayrıca çalışması devam eden biri keçiboynuzu, 3'ü mandarin olmak üzere toplam 10 çeşit üzerinde değerlendirme toplantısı da yaptıklarını aktaran Vali Pehlivan, "6 ürünün bütün işlemleri tamamlandı, tescili gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla tarım sektörüne kazandırılmış oldu. Bu gerçekten önemli bir gelişme" dedi.

Yeni geliştirilen muz ve mandalinanın hasadını yaptıklarına değinen Pehlivan, "Bütün denemeler yapıldı, bütün testlerden geçti. Hem de alanda dayanıklılık ve sürdürülebilirlikle ilgili de bilimsel araştırmalar yapıldı. Bugün itibarıyla literatüre kazandırılmış oldu. Bundan sonraki aşamada ürünlerin yaygın üretimiyle ilgili çalışmalar sürdürülecek" diye konuştu. Enstitünün ürün geliştirme çalışmaları yaptığına dikkat çeken Pehlivan, "Buradaki gaye hem raf ömrü üzün hem de zararlılara karşı dirençli ürünler üretmek. Bu yeni türleri tercih edenler hem üretim hacminde artış elde edecekler hem de daha kaliteli bir ürün elde etmiş olacaklar. Bunun çiftçilerimize ve üreticilerimize olumlu yansıyacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Yeni Mandalina ve Muz Çeşitleri Tescillendi - Son Dakika

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