Mersin Ekonomisi Paneli: Dünü, Bugünü ve Geleceği Tartışıldı

Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Ofisi, Mersin Kent Konseyi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde 'Mersin Ekonomisinin Dünü, Bugünü, Geleceği' konulu panel düzenledi. Panelde, limanın kentteki rolü, pamukla başlayan tarımın narenciyeye doğru evrilimi, endüstriyel sektörün gelişimi ve gelecekteki büyüme alanları ile potansiyelleri ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Ofisi'nin düzenlediği panelin moderatörlüğünü gazeteci-yazar Abdullah Ayan yaparken, gazeteci-yazar Mirza Turgut ve Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, konuşmacı olarak yer aldı. MTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, Mersin'in liman şehrinden sanayi kentine doğru uzanan süreçteki gelişimiyle gelecekteki büyüme alanları ve potansiyelleri ele alındı. Aynı zamanda panelistler, Mersin'in hem bölgesel, hem de uluslararası pek çok dinamikten etkilenen bir kent olduğunu ve şehir ekonomisinde önemli bir yer tutan limanın kente olan etkisi üzerine katılımcılara bilgi verdi.

Çukurova'nın verimli topraklarında yetişen pamukla başlayan tarımın giderek narenciyeye doğru evrilmesiyle ilgili de konuşan panelistler, gelinen noktada kentin sanayi ve lojistik alanında da öne çıkmasıyla mevcut sektörel durumları ve ekonomideki yerleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Panelde, bölgesel kalkınmayı sürdürebilir kılmak için yapılması gerekenlere ilişkin çeşitli çözüm önerileri sunulurken, katılımcılar soru cevap bölümünde merak ettikleri konulara yanıt buldu.

Gündeş: "Büyükşehir Belediyesi, kent belleğini canlı tutacak çalışmaları sürdürüyor"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, kent belleğini canlı tutmanın ve bunu toplumun tüm kesimlerine aktarabilmenin yolunun bu tür etkinlik ve çalışmalardan geçtiğini söyledi. Mersin Kent Belleği'nin, şehrin tarihi, kültürel ve toplumsal hafızasını yansıtan, geçmişten günümüze birikmiş olaylar, mekanlar, kişiler ve eserlerden oluşan kolektif bir birikim olduğunu ifade eden Gündeş "Bu bellek, Mersin'in çok kültürlü yapısını, ticaret ve liman kenti olarak oynadığı rolü, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan modernleşme sürecini, yerel halkın sosyal yaşamını ve sanatsal üretimlerini içerir. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi, kent belleğini canlı tutacak çalışmaları sürdürüyor" dedi. Gündeş, çalıştayda emeği geçen ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Çakır: "Eski bilgiler, geleceğe ışık tutacak"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise "Mersin'in ekonomi hafızasıyla ilgili, ilerleyen zamanlarda oda olarak gerekeni yapmamız lazım. Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili zaten güzel çalışmalar yapıyor. Bunu gençlerle de devam ettirmemiz lazım. Çünkü gençler çok aramıza giremiyor. Üniversiteli gençlerin, Mersin'de yaşayanların ve ekonomiyle ilgili olanların da bilmesi lazım. Çünkü eski bilgiler geleceğe ışık tutacak. Bizler onu bir şekilde kitaplaştırarak aktaracağız" diye konuştu. - MERSİN