Mersin Ekonomisi Paneli: Dünü, Bugünü ve Geleceği Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin Ekonomisi Paneli: Dünü, Bugünü ve Geleceği Tartışıldı

Mersin Ekonomisi Paneli: Dünü, Bugünü ve Geleceği Tartışıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve MTSO iş birliğiyle düzenlenen panelde, Mersin ekonomisinin gelişimi, tarım sektöründeki dönüşüm ve limanın etkileri ele alındı. Katılımcılar, bölgesel kalkınma için öneriler sundu.

18.01.2025 11:22  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Ofisi, Mersin Kent Konseyi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde 'Mersin Ekonomisinin Dünü, Bugünü, Geleceği' konulu panel düzenledi. Panelde, limanın kentteki rolü, pamukla başlayan tarımın narenciyeye doğru evrilimi, endüstriyel sektörün gelişimi ve gelecekteki büyüme alanları ile potansiyelleri ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Ofisi'nin düzenlediği panelin moderatörlüğünü gazeteci-yazar Abdullah Ayan yaparken, gazeteci-yazar Mirza Turgut ve Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, konuşmacı olarak yer aldı. MTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, Mersin'in liman şehrinden sanayi kentine doğru uzanan süreçteki gelişimiyle gelecekteki büyüme alanları ve potansiyelleri ele alındı. Aynı zamanda panelistler, Mersin'in hem bölgesel, hem de uluslararası pek çok dinamikten etkilenen bir kent olduğunu ve şehir ekonomisinde önemli bir yer tutan limanın kente olan etkisi üzerine katılımcılara bilgi verdi.

Çukurova'nın verimli topraklarında yetişen pamukla başlayan tarımın giderek narenciyeye doğru evrilmesiyle ilgili de konuşan panelistler, gelinen noktada kentin sanayi ve lojistik alanında da öne çıkmasıyla mevcut sektörel durumları ve ekonomideki yerleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Panelde, bölgesel kalkınmayı sürdürebilir kılmak için yapılması gerekenlere ilişkin çeşitli çözüm önerileri sunulurken, katılımcılar soru cevap bölümünde merak ettikleri konulara yanıt buldu.

Gündeş: "Büyükşehir Belediyesi, kent belleğini canlı tutacak çalışmaları sürdürüyor"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedrettin Gündeş, kent belleğini canlı tutmanın ve bunu toplumun tüm kesimlerine aktarabilmenin yolunun bu tür etkinlik ve çalışmalardan geçtiğini söyledi. Mersin Kent Belleği'nin, şehrin tarihi, kültürel ve toplumsal hafızasını yansıtan, geçmişten günümüze birikmiş olaylar, mekanlar, kişiler ve eserlerden oluşan kolektif bir birikim olduğunu ifade eden Gündeş "Bu bellek, Mersin'in çok kültürlü yapısını, ticaret ve liman kenti olarak oynadığı rolü, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan modernleşme sürecini, yerel halkın sosyal yaşamını ve sanatsal üretimlerini içerir. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi, kent belleğini canlı tutacak çalışmaları sürdürüyor" dedi. Gündeş, çalıştayda emeği geçen ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Çakır: "Eski bilgiler, geleceğe ışık tutacak"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ise "Mersin'in ekonomi hafızasıyla ilgili, ilerleyen zamanlarda oda olarak gerekeni yapmamız lazım. Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili zaten güzel çalışmalar yapıyor. Bunu gençlerle de devam ettirmemiz lazım. Çünkü gençler çok aramıza giremiyor. Üniversiteli gençlerin, Mersin'de yaşayanların ve ekonomiyle ilgili olanların da bilmesi lazım. Çünkü eski bilgiler geleceğe ışık tutacak. Bizler onu bir şekilde kitaplaştırarak aktaracağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kent Konseyi, Ekonomi, mersin, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Ekonomisi Paneli: Dünü, Bugünü ve Geleceği Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:36:44. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Ekonomisi Paneli: Dünü, Bugünü ve Geleceği Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.