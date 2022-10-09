Mersin haber | Tescilli Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
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Mersin haber | Tescilli Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç ediliyor

09.10.2022 10:30
Mersin haber | Tescilli Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç ediliyor

Mersin haberlerine göre Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, tescil aldıktan sonra Mut zeytinyağı ülkelerine ihraç etmeye başladıklarını bildirdi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, tescil aldıktan sonra Mut zeytinyağı ülkelerine ihraç etmeye başladıklarını bildirdi.

Başkan Şeker, yaptığı açıklamada, lezzetli ve asit değeri düşük olan Mut zeytinyağının ününü sadece Türkiye'ye değil dünyaya duyurduklarını söyledi. İlçede 10 zeytin salamura işleme tesisi ile 20 zeytinyağı fabrikası faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Şeker, "2018 tarihinde İtalya'da, düzenlenen uluslararası zeytinyağı kalite yarışmasında Mut Zeytinyağı birinci olarak altın madalya aldı. Coğrafi işaretimizi aldıktan sonra ihracatımız daha da arttı. Önce Azerbaycan daha sonrada Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz" dedi.

Hasadın başlamasıyla birlikte ağaçlardan taraklarla özenle toplanan zeytinlerin bir kısmının sofralık olarak ayrılırken, önemli bir kısmının da zeytinyağı olması için fabrikalara gönderidiğini anlatan Başkan Şeker, "Bu sene 200 bin tonun üzerinde zeytin, 20 bin ton da zeytinyağı rekoltesi bekliyoruz. Mut'un lezzetli ve sofraların vazgeçilmezi haline gelen zeytinyağını sadece Türkiye'ye değil dünyaya duyurmayı başardık. Coğrafi işaretimizi aldıktan sonra bizim önümüz daha da açıldı. Avrupa ülkelerine, Japonya'ya, Birleşik Arap ve Azerbaycan'a ihracat yapıyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Volkan Şeker, Zeytinyağı, Türkiye, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin haber | Tescilli Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

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