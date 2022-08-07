'Abdülhamid Han' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika
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'Abdülhamid Han' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

07.08.2022 12:15
'Abdülhamid Han' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanındaki Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar tamamlandı.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanındaki Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar tamamlandı. 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uğurlayacağı gemide sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı "Abdülhamid Han" olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı. 2,5 ay Mersin'in Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemi olma özelliğini taşıyor.

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenecek törenle Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.

Abdülhamid Han gemisinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten tatilci Coşkun Akın, "Gemimizle gurur duyuyoruz. Kısa zaman sonra yola çıkacak olan gemimiz dünyanın en büyük beşinci sondaj gemisi özelliğini de taşıyor. Hayırlı olsun" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han, Taşucu Limanı, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Abdülhamid Han' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika

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