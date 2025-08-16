Mersin Kariyer Merkezi, İş Arayanların Yanında - Son Dakika
Mersin Kariyer Merkezi, İş Arayanların Yanında
16.08.2025 13:32  Güncelleme: 13:34
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenleyerek binlerce kişiye ulaşmayı hedefliyor. CV hazırlama, mülakat simülasyonu gibi eğitimlerle iş arayanlara destek oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, işgücü piyasasının tüm paydaşlarına yönelik sunduğu hizmetlerle iş arayanlara yol göstermeye devam ediyor. Özellikle gençlerin ve yeni mezunların istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan merkez, düzenlediği eğitim ve etkinliklerle binlerce kişiye ulaştı.

Kariyer Merkezi, iş arayanlara yönelik etkili CV hazırlama teknikleri, mülakat simülasyonları, dijital iş arama kanalları ve iş görüşme teknikleri üzerine eğitimler veriyor. Bugüne kadar 500'ün üzerinde mülakat simülasyonu gerçekleştirilirken, 23 bin kişiye ulaşıldı. Ayrıca iş arama becerileri eğitimleriyle 21 binden fazla kişiye destek sağlandı.

İşverenlerle iş arayanları buluşturan 'Kariyer Günleri' ve 'Sektör Buluşmaları' gibi etkinlikler de düzenleyen merkez, gençlere sektör profesyonelleriyle tanışma ve iş imkanlarını değerlendirme fırsatı sunuyor. İşverenler ise bu etkinlikler sayesinde nitelikli personel bulma konusunda destek alıyor. Son olarak düzenlenen mülakat teknikleri eğitimine 28 kişi katıldı. Eğitimde 'mülakatta başarı' başlıklı sunum gerçekleştirildi, ardından adaylarla birebir mülakat simülasyonları yapılarak deneyim kazanmaları sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada yaptığı açıklamada, "Kariyer Merkezi olarak iş arayanların yanında olmaya ve onları iş dünyasına hazırlamaya büyük önem veriyoruz. Verdiğimiz eğitimler ve düzenlediğimiz etkinliklerle vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kariyer danışmanlığı ve çeşitli programlara vatandaşların ilgisi her geçen gün artarken, merkezin öncelikli hedefleri arasında özel sektörle işbirliklerini daha da geliştirmek yer alıyor. - MERSİN

