Mersin Mut'ta zeytin ağaçlandırmasıyla 475 hektar alana 62 bin zeytin fidanı dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Mut'ta zeytin ağaçlandırmasıyla 475 hektar alana 62 bin zeytin fidanı dikildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Mut\'ta zeytin ağaçlandırmasıyla 475 hektar alana 62 bin zeytin fidanı dikildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mut Orman İşletmesi sorumluluk alanında 475 hektar alanda 62 bin zeytin fidanı dikildi. 2021'de başlatılan çalışmalarla Palantepe, Selamlı, Aydınoğlu ve Sakız mahallelerinde erozyonun önlenmesi ve orman köylülerine gelir sağlanması amaçlanıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 475 hektar alanda 62 bin adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürlüğü Mut Orman İşletmesi sorumluluk alanında, orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde 475 hektar alanda 62 bin adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. 62 bin adet fidanın dikilmesiyle orman köylülerine gelir getirici tür zeytin ağaçlandırması gerçekleştirildi. Bölge Müdür Yardımcısı Sinan Saatçı, işletme ve şube müdürleriyle birlikte uygulama sahalarında incelemelerde bulundu.

2021 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında Mut'a bağlı Palantepe, Selamlı, Aydınoğlu ve Sakız mahallelerinde gerçekleştirilen zeytin ağaçlandırmalarıyla bozuk ve verimsiz sahaların değerlendirilmesi, erozyonun önlenmesi ve orman köylülerine ekonomik katkı sağlanması hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelZeytinMersinÇevreMutSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de bir ilk Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Esad’ın cezaevi müdürüne ABD’de hapis şoku Şimdi hesap ödeme zamanı Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı
Avcılar’da yıkım sırasında 4 katlı bina, bitişikteki mağazanın üzerine çöktü Avcılar'da yıkım sırasında 4 katlı bina, bitişikteki mağazanın üzerine çöktü
63 yaşına böyle girdi Biricik Suden’in formda görüntüsü dikkat çekti 63 yaşına böyle girdi! Biricik Suden'in formda görüntüsü dikkat çekti
Nijerya’da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü Salgın hastalık mı, toplu katliam mı Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?
12:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
12:05
Okan Buruk’tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:09
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
10:03
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi Hesap hareketleri şoke etti
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi! Hesap hareketleri şoke etti
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 12:54:23. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Mut'ta zeytin ağaçlandırmasıyla 475 hektar alana 62 bin zeytin fidanı dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement