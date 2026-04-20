Mersin Serbest Bölgesi'nde Ticaret Hacmi 943 Milyon Dolar

20.04.2026 11:19
Mersin Serbest Bölgesi'nin yılın ilk çeyreğindeki ticaret hacmi 943 milyon dolara geriledi.

Doğu Akdeniz'in önemli ticaret merkezlerinden Mersin Serbest Bölgesi'nden ocak, şubat ve mart ayında çok sayıda ülkeye ihracat yapıldı.

Çeşitli sektörlerden 74'ü yabancı 329 firmanın faaliyet gösterdiği bölgenin ilk çeyrekteki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalışla 943 milyon dolar oldu.

Bölgenin 3 aylık ticaret hacminin yüzde 64'ünü sanayi, yüzde 36'sını ise tarım ürünleri oluşturdu.

Firmalar, ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya ve İtalya'ya dış satım yaptı.

"Yılın ilk yarısından sonra daha yüksek işlem döngüsü beklemekteyiz"

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, bölgede doğrudan 6 bin 900, dolaylı olarak 7 bin 200 kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Dış satımın artacağını öngördüklerini belirten Mum, şöyle konuştu:

"İlk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre bir azalma var. Bu seyir şu andaki genel ortam itibarıyla normal gözükmekte. Mersin Serbest Bölgesi'nde yılın ilk yarısından sonra daha yüksek işlem döngüsü beklemekteyiz. Son dönemde dünya ve içinde bulunduğumuz coğrafyadaki hareketlilik sebebiyle de şu anda kendimizi stabil durumda görüyoruz. Çok kötü durumda değiliz, iyi durumda sayılırız."

Mum, geçen yıl 3,5 milyar dolar olarak kaydedilen ticaret hacminin 2026 sonunda 3,7 milyar dolara yükselmesini beklediklerini anlattı.

Katma değer yaratacak ürünlere öncelik verdiklerini vurgulayan Mum, "Katma değer yaratacak her türlü üretimin Mersin Serbest Bölgesi'nde yapılması konusuna öncelik verilmektedir ve buna yönelik olarak faaliyet ruhsatları düzenlenmektedir. Ağırlığımız üretimdir çünkü üretimle beraber istihdam da artmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
