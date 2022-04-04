Mersin ve Adana'nın mart ayı enflasyonu genel enflasyonun üstünde: Yüzde 63,66 - Son Dakika
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Mersin ve Adana'nın mart ayı enflasyonu genel enflasyonun üstünde: Yüzde 63,66

04.04.2022 12:25
Mersin ve Adana'nın mart ayı enflasyonu genel enflasyonun üstünde: Yüzde 63,66

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın mart ayı enflasyonu, yüzde 61,14 olarak açıklanan Türkiye geleni enflasyonunun üzerinde çıktı.

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın mart ayı enflasyonu, yüzde 61,14 olarak açıklanan Türkiye geleni enflasyonunun üzerinde çıktı. İki kentin mart ayı enflasyonu yüzde 63,66 olarak gerçekleşirken, fiyatı en fazla artan ürün kömür, en fazla düşen ürün ise kabak oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklamada, Türkiye genelinde tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artışın gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana'nın enflasyonu Türkiye genelini aştı

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin ve Adana'dan oluşan TR62 Bölgesinin enflasyon rakamlarına da yer verildi. Buna göre, Mersin ve Adana'da TÜFE'de mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,36 oranında artış gerçekleşti.

Fiyatı en fazla artan kömür, en fazla düşen kabak oldu

Öte yandan, iki kentte mart ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 38,22 ile kömür olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 14,91 değişim oranıyla kabak oldu. - MERSİN

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Türkiye, Mersin, Adana, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin ve Adana'nın mart ayı enflasyonu genel enflasyonun üstünde: Yüzde 63,66 - Son Dakika


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