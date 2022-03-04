Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67 - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67

04.03.2022 00:57
Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu, yüzde 54,44 olan Türkiye geneli enflasyonu aşarak yüzde 56,67 düzeyinde gerçekleşti.

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu, yüzde 54,44 olan Türkiye geneli enflasyonu aşarak yüzde 56,67 düzeyinde gerçekleşti. İki kentte karnabaharın fiyatı yaklaşık yüzde 94 artarak şubat ayının zam şampiyonu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana'nın şubat enflasyonu yüzde 56,67

Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesi şubat ayı TÜFE değişim oranları da değerlendirildi. Açıklamaya göre, Mersin ve Adana'da TÜFE'de şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,19 oranında artış oldu.

Mersin ve Adana'da karnabaharın fiyatı tavan yaptı

Öte yandan, iki kentte karnabaharın fiyatı şubatta tavan yaptı. Türkiye genelinde TÜFE'de şubat ayında yüzde 88,51 ile fiyatı en fazla artan ürün karnabahar, Mersin ve Adana'da da zam şampiyonu oldu. Karnabaharın iki kentteki fiyat artışı Türkiye genelini de geçerek yüzde 93,50 olarak gerçekleşti.

Mersin ve Adana'da şubatta fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 13,11 değişim oranıyla erkek kabanı oldu. - MERSİN

YORUMLAR
500
Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67 Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67 LG Electronics, Adana ve İskenderun'a LG Brandshop açtı LG Electronics, Adana ve İskenderun'a LG Brandshop açtı

Tüketici fiyat endeksi, Türkiye, Mersin, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67 - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:59 Zelenski'nin "uçuşa yasak bölge" talebine ABD'den ret: Rusya ile savaşa yol açabilir, bunu planlamıyoruz
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
22:29 ABD'den yeni yaptırımlar: Bu kez Rus oligarklara ve Kremlin Sözcüsü'ne
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:05:11. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin ve Adana'nın şubat ayı enflasyonu genel enflasyonu aştı: Yüzde 56,67 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement