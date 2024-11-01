Mersin ve Erbil İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin ve Erbil İlişkileri Güçleniyor

Mersin ve Erbil İlişkileri Güçleniyor

Erbil TSO heyeti, Mersin'de işbirliğini artırmak için görüşmelerde bulundu. Uçuşların başlaması hedefleniyor.

01.11.2024 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) davetlisi olarak Mersin'e gelen Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gailan Saeed Azeez, yönetim kurulu üyeleri ve Iraklı iş insanlarıyla birlikte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret etti. heyeti MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO Başkan Yardımcısı Cem Bucuge ve Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Aktoğ, Zeynel Aydemir ile İdris Üstemel ağırladı.

"Irak'a direkt uçuşların başlaması için çalışıyoruz"

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, görüşmede, Mersin ve Erbil'in geçmişten bugüne geliştirdiği güçlü diyaloğa dikkat çekerek, bu diyaloğun ticari hayatta da artarak sürmesi adına böylesi ziyaretlerin önem taşıdığını vurguladı. Çukurova Bölgesel Havalimanı yatırımını hatırlatan İzol, buradan Irak'a direkt uçuşların başlaması için çalıştıklarını belirterek, "Öncelik ulaşımın kolay sağlanması olmalı" dedi.

"Mersin'de çok sayıda Iraklı firma var"

Erbil ile Mersin arası dış ticaret rakamlarına değinen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge ise bu rakamların özellikle 2023'te önemli ölçüde azaldığını belirterek, artırılması adına çalışılması gerektiğini kaydetti. Bucuge, "Mersin'de çok sayıda Iraklı firma var. Bu kadar akrabalık ilişkilerimiz, aynı dili konuşan insanlarımız, dostluklarımız varsa ticaretimizin de üst seviyelerde olması gerekli. Ticaretimizin gelişmesi için bu ziyaret hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

"Sizlerin deneyim ve teknolojiniz bizim için çok önemli"

Erbil TSO Yönetim Kurulu Başkanı Gailan Saeed Azeez ise Mersinli iş insanlarını Erbil'e yatırıma davet etti. Irak'ın ihtiyaçlarının 4-5 yıl öncesine kadar yüzde 98'ini ithalatla karşıladığını vurgulayan Azeez, bugün Türk firmalarının da desteğiyle Irak'ta kurulan firmalar sayesinde bu oranların aşağı çekildiğini ifade etti. "Sizlerin deneyim ve teknolojiniz bizim için çok önemli" diyen Azeez, birlikte hareket ederek iki bölgenin dış ticaretini artırabileceklerine inandıklarını dile getirdi.

Toplantıda, ticarette para transferinden araç girişlerine kadar yaşanan sıkıntılar ve bu sorunların çözümü noktasında birlikte neler yapılabileceği görüşüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, mersin, Erbil, Yaşam, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin ve Erbil İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:34:23. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin ve Erbil İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.