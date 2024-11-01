Mersin ve Erbil İlişkileri Güçleniyor

Ekonomi

Türkiye Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) davetlisi olarak Mersin'e gelen Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gailan Saeed Azeez, yönetim kurulu üyeleri ve Iraklı iş insanlarıyla birlikte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret etti. heyeti MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO Başkan Yardımcısı Cem Bucuge ve Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Aktoğ, Zeynel Aydemir ile İdris Üstemel ağırladı.

"Irak'a direkt uçuşların başlaması için çalışıyoruz"

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, görüşmede, Mersin ve Erbil'in geçmişten bugüne geliştirdiği güçlü diyaloğa dikkat çekerek, bu diyaloğun ticari hayatta da artarak sürmesi adına böylesi ziyaretlerin önem taşıdığını vurguladı. Çukurova Bölgesel Havalimanı yatırımını hatırlatan İzol, buradan Irak'a direkt uçuşların başlaması için çalıştıklarını belirterek, "Öncelik ulaşımın kolay sağlanması olmalı" dedi.

"Mersin'de çok sayıda Iraklı firma var"

Erbil ile Mersin arası dış ticaret rakamlarına değinen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge ise bu rakamların özellikle 2023'te önemli ölçüde azaldığını belirterek, artırılması adına çalışılması gerektiğini kaydetti. Bucuge, "Mersin'de çok sayıda Iraklı firma var. Bu kadar akrabalık ilişkilerimiz, aynı dili konuşan insanlarımız, dostluklarımız varsa ticaretimizin de üst seviyelerde olması gerekli. Ticaretimizin gelişmesi için bu ziyaret hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

"Sizlerin deneyim ve teknolojiniz bizim için çok önemli"

Erbil TSO Yönetim Kurulu Başkanı Gailan Saeed Azeez ise Mersinli iş insanlarını Erbil'e yatırıma davet etti. Irak'ın ihtiyaçlarının 4-5 yıl öncesine kadar yüzde 98'ini ithalatla karşıladığını vurgulayan Azeez, bugün Türk firmalarının da desteğiyle Irak'ta kurulan firmalar sayesinde bu oranların aşağı çekildiğini ifade etti. "Sizlerin deneyim ve teknolojiniz bizim için çok önemli" diyen Azeez, birlikte hareket ederek iki bölgenin dış ticaretini artırabileceklerine inandıklarını dile getirdi.

Toplantıda, ticarette para transferinden araç girişlerine kadar yaşanan sıkıntılar ve bu sorunların çözümü noktasında birlikte neler yapılabileceği görüşüldü. - MERSİN