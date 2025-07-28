Mersinli Balıkçılar Uluslararası Sularda Umduğu Balığı Bulamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Mersinli Balıkçılar Uluslararası Sularda Umduğu Balığı Bulamadı

Mersinli Balıkçılar Uluslararası Sularda Umduğu Balığı Bulamadı
28.07.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersinli balıkçılar av yasağının ardından uluslararası sularda verimsiz bir sezon geçiriyor.

Akdeniz'de av yasağının başlamasının ardından mesailerini kıyının 12 mil ötesindeki uluslararası sularda sürdüren Mersinli balıkçılar, umdukları balık bolluğunu bulamadı.

"Vira bismillah" diyerek geçen yıl 15 Eylül'de açıldıkları mavi sularda geçirdikleri verimli dönemi 15 Nisan'da başlayan av yasağıyla tamamlayan balıkçılar, Mersin Balıkçı Barınağı'na demirledikleri teknelerinde ağların tamirini ve motorlarının bakımını yaptı.

Bakım sürecinin ardından Akdenizli balıkçılar, kıyının 12 mil ötesindeki uluslararası sularda yeniden mesaiye çıktı.

Türk kıyılarında verimli geçen sezon sonrası uluslararası sularda avlanan balıkçılar, umdukları balık bolluğunu bulamadı.

Bazı balıkçılar, işlerin kötü gitmesi nedeniyle teknelerini bakıma alıp Akdeniz'deki Türk kara sularında 15 Eylül'den sonra başlayacak yeni sezonu bekliyor.

"Kırmızı karides ve istavritte düşüş var"

Balıkçılardan Abdullah Dilgil, AA muhabirine, uluslararası sulardaki günlerinin verimsiz geçtiğini söyledi.

Sezonun beklentilerinin altında gittiğini dile getiren Dilgil, şöyle konuştu:

"Uluslararası sularda sezon iyi geçmiyor. Balık düşüklüğü var. Gidiyoruz, geliyoruz ama pek verim yok. Teknelerimizi bağladık, şu anda çalışmıyor. Durgunluk var, kurtarmıyor. Daha önce hiç böyle bir sezon görmedik. İnşallah bundan sonra iyi olur. Kırmızı karides ve istavritte düşüş var. Şimdi Türk sularındaki yeni sezon için teknelerimizi hazırlıyoruz."

Abdullah Demirok da uluslararası sularda iyi sezon geçiremedikleri için Akdeniz'de av yasağının sona ereceği 15 Eylül'ü beklediklerini ifade ederek, "Balıkta yarı yarıya yakın düşüş var. Bu nedenle teknelerimizdeki ağların bakımına başladık. Zamanımızı böyle geçirmeye çalışıyoruz. Türk kara sularındaki yeni sezona hazırlık yapıyoruz." dedi.

Doğan Köksal da denizlerde balık popülasyonunun iyi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"15 Nisan'dan bugüne kadar geçen süreçte önceki sezona göre yüzde 70 düşüş var. Herkes erkenden teknelerini bağladı. Çok durgun bir sezon geçirdik. Kırmızı barbun bitme noktasında. Kırmızı karideste de düşüş yüzde 70 seviyelerinde. Şu an pek çalışan balıkçı arkadaşımız yok."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Balıkçılık, Denizcilik, 3-sayfa, Ekonomi, Akdeniz, mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersinli Balıkçılar Uluslararası Sularda Umduğu Balığı Bulamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
West Hamlı Summerville, Mourinho’dan telefon bekliyor West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı

10:11
Helal olsun sana Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
09:42
Güpegündüz yaptıklarına bakın Görüntü Meksika’dan değil Türkiye’den
Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
16:49
Fenomenin ’’İtfaiyeci makyajı’’ izleyenleri çileden çıkardı
Fenomenin ''İtfaiyeci makyajı'' izleyenleri çileden çıkardı
16:43
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
16:27
Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi
Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi
16:19
Mersin’de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
Mersin'de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
16:15
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
16:10
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
16:03
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
15:27
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 11:23:18. #7.11#
SON DAKİKA: Mersinli Balıkçılar Uluslararası Sularda Umduğu Balığı Bulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.