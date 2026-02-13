Merz, Ortak Borçlanmaya Karşı Çıktı - Son Dakika
Ekonomi

Merz, Ortak Borçlanmaya Karşı Çıktı

13.02.2026 00:09
Almanya Başbakanı Merz, ortak Avrupa borçlanma fikrine destek vermeyeceğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ortak Avrupa borçlanmasına yönelik tavizsiz tutumunu sürdürerek, "Farklı görüşler olsa da ortak borçlanma fikrini desteklemeyeceğim, istesem bile yapamam." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ülke liderleri, rekabetçiliği artırmak, iç pazarı güçlendirmek ve ekonomik bağımlılıkları azaltmak için atılacak adımları değerlendirmek üzere Belçika'daki tarihi Alden Biesen Kalesi'nde gayri resmi zirve için bir araya geldi.

Zirvede, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve bloğun sınır ötesi iç pazarının işleyişinin iyileştirilmesi için çözüm yolları arandı.

Zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Merz, AB projelerinin Eurobond kanalıyla finanse edilmesine karşı sert tutumunu sürdürdü.

Merz, "Bu sabah çok net bir ifade kullandım. Farklı görüşler olsa da ortak borçlanma fikrini desteklemeyeceğim, istesem bile yapamam." dedi.

Almanya'nın mali disiplin konusundaki kararlılığını vurgulayan Merz, Alman federal hükümetinin hareket alanının sınırlı olduğunu söyledi.

Merz, Almanya Anayasa Mahkemesinin kararlarına atıfta bulunarak, "Bu sadece kişisel bir tercih değil. Mahkemenin Alman hükümetine çizdiği net hukuki sınırlar nedeniyle istesem de böyle bir adım atamam." diye konuştu.

AB'nin gündemindeki ekonomik reformlara da değinen Merz, sermaye piyasası birliği ve bürokrasinin azaltılması konularında ilerleme kaydedilmesinin, yeni borçlanma mekanizmalarından daha öncelikli olduğunu savundu.

"Yeni bir Avrupa korumacılığı istemiyoruz"

Merz, ortak borçlanma konusunda müttefiklerinden ayrışan ticaret politikalarında ise Fransa ile uzlaşı mesajı vererek, Avrupa pazarlarının haksız ticari uygulamalara karşı korunması konusunda Paris yönetimiyle hemfikir olduklarını ifade etti.

Yeni bir Avrupa korumacılığı peşinde olmadıklarını belirten Merz, şunları dile getirdi:

"Yeni bir Avrupa korumacılığı istemiyoruz ancak haksız ticari uygulamalara karşı kendimizi savunabilmeliyiz. Avrupa Komisyonu, piyasaların aşırı kapasiteyle doldurulması veya ürünlerin yapay olarak ucuzlatılması gibi haksızlıklarla mücadele etmek için somut öneriler sunacak."

Merz, küresel jeopolitik dönüşümün AB'yi proaktif bir tutum almaya zorladığını ifade ederek, Avrupa'nın caydırıcılığının ancak ekonomik güçle tahkim edilebileceğini savundu.

Güçlü bir savunmanın temel şartının rekabetçi bir sanayi olduğunu vurgulayan Merz, stratejik kararları bu yıl içinde hayata geçirme iradesine sahip olduklarını söyledi.

Münih'te güçlü Avrupa mesajı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yarın başlayacak 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda "askeri ve ekonomik" açıdan güçlü bir Avrupa'yı savunacaklarını da dile getirdi.

Avrupa'nın askeri ve ekonomik olarak "kendi ayakları üzerinde durması" gerektiğini vurgulayan Merz, "Avrupa güçlü ve rekabetçi olmalı, aynı zamanda kendini savunabilecek bir güce dönüşmelidir." dedi.

Merz, bu mesajların yarınki zirvenin temel ekseni olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

