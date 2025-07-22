"Meslek liseleri: gençler ve veliler için stratejik bir seçim" - Son Dakika
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Ekonomi

"Meslek liseleri: gençler ve veliler için stratejik bir seçim"

"Meslek liseleri: gençler ve veliler için stratejik bir seçim"
22.07.2025 14:46
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Yalova OSB'den yapılan açıklamada, lise tercih dönemindeki gençler ve aileleri için garanti meslek sahibi olmak, mesleğe erken başlayarak ustalaşmak ve sanayinin beklentileriyle uyumlu yetenek geliştirerek yüksek kazanç sağlaması açısından oldukça kritik bir dönem yaşandığına dikkat çekildi.

Yalova OSB'den yapılan açıklamada, lise tercih dönemindeki gençler ve aileleri için garanti meslek sahibi olmak, mesleğe erken başlayarak ustalaşmak ve sanayinin beklentileriyle uyumlu yetenek geliştirerek yüksek kazanç sağlaması açısından oldukça kritik bir dönem yaşandığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda da meslek liselerinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri ve istihdam politikaları açısından kritik bir role sahip olduğunun vurgusu ön plana çıkarken Yalova Organize Sanayi Bölgesi de buna uygun olarak kurulduğu ilk günden bu yana mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmeyi stratejik hedeflerinden biri olarak görmeye devam ediyor. Yalova OSB'den yapılan yazılı açıklamada, neden meslek liselerinin tercih edilmesi gerektiğine dair vurgu yapılırken "Meslek liselerimiz, öğrencilere masa başı bilginin yanı sıra sunduğu uygulamalı eğitim, atölye çalışmaları ve staj imkanları ile sanayi ve hizmet tecrübesi sunarak mezuniyet sonrası iş bulma imkanlarını artırıyor. OSB'de tam doluluk yakalandığında 20.000 kişinin istihdam edeceği ve sanayinin ve hizmet sektörünün giderek artan nitelikli iş gücü ihtiyacı düşünüldüğünde, meslek lisesi mezunları hem iş dünyasına daha hızlı uyum sağlayabiliyor hem de hayat boyu çalışabilecekleri meslek için önemli avantajlar elde ediyor" denildi.

Yalova OSB'nin meslek lisesi öğrencileri için staj ve burs imkanı sağladığına vurgu yapılarak "Yalova Organize Sanayi Bölgesi olarak, mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmeyi stratejik hedeflerinden biri olarak benimsiyoruz. Bu kapsamda, pilot okul olarak belirlenen Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerini sanayi bölgesindeki Makine, Metal, Bilişim ve Elektrik alanlarda okuyan başarılı öğrenciler başta olmak üzere burs imkanları sağlıyor, sanayideki köklü firmalar ile staj eşleşmeleri yapıyor, en çok ihtiyaç duyulan Makine, Metal, Bilişim ve Elektrik bölümleri başta olmak üzere mezun öğrencilerin firmalarda iş başı yapmalarına ön ayak oluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yalova OSB yönetimi, okulları teknik geziler ile ağırladıklarını bu sayede sanayiyi yerinde tanıma, teknik bilgilerini uygulama ve gerçek üretim pratikleri elde etme fırsatı sunulduğu vurgulanarak, "Model fabrika eğitimleriyle diplomalarına ek olarak okul mentör öğretmenlerinin desteğiyle Yalın Model Fabrika Eğitimleri veriyor ve ustabaşı olarak yetişmeleri için yoğun emek harcıyoruz. OSB yönetimi olarak, sadece bu okulla sınırlı kalmayarak, Yalova genelindeki tüm meslek liselerini de organize sanayi bölgesini tanıtmak, modern ve rahat çalışma ortamlarını yerinde göstermek amacıyla teknik gezilerle ağırlıyoruz. Böylece gençlere, sanayiyi yerinde tanıma, teknik bilgilerini uygulama ve gerçek üretim pratikleri elde etme fırsatı sunmuş oluyoruz. Bu çalışmalar, "Eğitim ve İstihdama Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen teknik gezilerle destekleniyor. Her hafta düzenlenen bu geziler sayesinde bugüne kadar 2 binde fazla öğrenci Yalova OSB'de misafir ederek sanayi ile eğitim arasında köprü kurmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Tüm bu çalışmaların yansıra Yalova OSB'de Yalova Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen "Yalova Mesleki Eğitimi Geliştirme Toplantısı" ve Genç Rota projesi kapsamında her hafta velilere yönelik yapılan bilgilendirme toplantılarıyla, mesleki eğitimin önemi ve meslek liselerinin sunduğu imkanlar kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Toplantılarda, OSB'nin 20 bin kişilik istihdam hedefi, sektörün ihtiyaçları ve gençlerin kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgiler aktarılıyor.

Yalova OSB'den yapılan açıklamada, Yalova ve çevresindeki sanayinin ara eleman ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, meslek liselerinin sadece bugünün değil, yarının da nitelikli iş gücünü yetiştirdiği vurgusu yapılırken, meslek liselerinde eğitim gören gençleri geleceğin potansiyel çalışanları ve liderleri olarak görerek yatırım yapmaya devam ettikleri dile getirildi. Ayrıca, OSB'de mavi ve beyaz yaka olmak üzere toplam 20 bin istihdam hedefi bulunduğu belirtilirken lise tercih döneminde gençlerin yeteneklerini keşfedebilecekleri ve sektörün aradığı becerilerle donanacakları meslek liselerine yönelmeleri hem bireysel kariyer planları hem de ülke sanayisinin gelişimi açısından kritik önem taşıdığının vurgusu yapıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Ekonomi, yalova, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Meslek liseleri: gençler ve veliler için stratejik bir seçim' - Son Dakika

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