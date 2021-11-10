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Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek - Son Dakika

Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek

10.11.2021 10:31
Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek

Türk sanayisinin gelişmesi ve üreten bir ülke olabilmek mesleki eğitime verilen önemden geçiyor.

Türk sanayisinin gelişmesi ve üreten bir ülke olabilmek mesleki eğitime verilen önemden geçiyor. Ahilik sisteminde mesleki eğitimin değerli görüldüğünü söyleyen Mehmet Vural Koç, "Mesleki eğitimi artırmak için elimizden geleni değil, gereğini yapmaya çalışıyoruz. Devletimizde bu konuda ciddi adımlar atıyor" dedi

Çalışmayı ve üretmeyi şart koşan Ahilik sisteminde, en önemli konu mesleki eğitim olarak görülüyor. Meslek edinmek, meslekte uzmanlaşmak ve kaliteli mal üretmek sistemin temel unsurlarından. Bu yüzden Ahilik sisteminde, mesleki eğitime özel önem veriliyor. Mesleki eğitimin ülke ekonomisi, üretim yapabilmesi ve sanayi sektöründe gelişebilmesi için öneminin büyük olduğunu ayrıca Anadolu'da Ahilik ve mesleki eğitimin bin yılı aşkındır devam ettiğini belirten İkitelli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vural Koç, "Milli kalkınma hamlesini atabilmemiz ve sanayi sektöründe gelişmemiz için mesleki eğitimin yanında ahlak eğitimi yani Ahilik de önemli rol oynuyor. Bu uygulamayı kullanan en iyi ülkeler Almanya ve Japonya" dedi.

"Bir ülkenin en önemli parçası meslek eğitimidir"

Ülkelerin en önemli taşı olarak meslek eğitimini benimsemesi gerektiğini belirten Koç, "Ülkenin gelişme bileşkesine baktığımız zaman bunlardan en önemlisi meslek eğitimidir. Dünyaya baktığımız zaman meslek eğitimine önem vermeyen yani üretmeyenler ülkeler gelişememektedir ve ülke ekonomisini yukarıya kaldıramamaktadır. 60'lı yıllara baktığımız zaman meslek okullarına çocuklar imtihanla alınırdı şuan ise dışarda kalan öğrencileri meslek okullarına alıyorlar. Bu yüzden mesleki eğitimi arttırmak için elimizden geleni değil gerekeni yapıyoruz. Devletimiz şuanda mesleki eğitime büyük önem veriyor ve ciddi adımlar atıyor. Bu hızla devam edilmesini frene basılmamasını arzuluyoruz çünkü meslek eğitimi bir ülke için en önemli konu" şeklinde konuştu.

"Alın terinin yanında akıl teri de gerekli"

Alaylı ustaların önemli olduğunu fakat mutlaka eğitimli ustalarımızın da olması gerektiğini belirten Koç, "Ülkenin üreten bir toplum olabilmesi için meslek eğitimi olmazsa olmazıdır. Alaylı ustalar ve kalfalara ne kadar ihtiyacımız varsa mesleki eğitimi almış ustalarımıza ihtiyacımız var. Alın terinin yanında akıl terinin akıtmayan ustalarımız olmazsa ülkemiz kalkınamaz. Milli kalkınma hamlesini gerçekleştiremeyiz ve kişi başına olan milli gelirini arttıramayız. Toplum olarak mesleki eğitim hamlesi yapmak zorundayız. Üreten bir toplum olmamız lazım. Sattığımız ürünlerin katma değerinin yüksek olabilmesi, kilosunun 3 dolarların üstüne çıkabilmesi için mutlaka meslek eğitimi almış ve ahlaklı ustalar gerekli. Bu dediklerim olduğu zaman ülke hızla gelişir ve kalkınır. Almanya ve Japonya mesleki eğitimi en iyi kullanan ülkelerdir" ifadelerini kullandı.

"Meslek sahibi olursak üretebilir, çoğaltabilir ve geliştirebiliriz"

Ahiliğin birinci şartının meslek sahibi olduğunu söyleyen Ahi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Yaşar Tükek, "Ahilikte meslek sahibi olmayan bir kişi ahilik müesseselerine giremez mutlaka meslek sahibi olması gerekir. Meslek sahibi olan kişilerden kurulmuş ve bin yılı aşkın Anadolu'da var olan bir teşkilattır. Her şey üretimle başlar. Meslek sahibi olduğumuz takdirde bunu geliştirebiliriz, çoğaltabiliriz ve üretim yapabiliriz. Sanayileşme ve üretim dünyada en önemli alanlar. Üretim yapamayan toplumlar süreç içerisinde yok olur. Üretim yapabilmek içinde mutlaka meslek sahibi olmak gerekir" dedi.

Sözlerine devam eden Tükek, "Ahilikte ilk önce ahlak eğitimi verilir. Ahlak eğitiminden sonra başarılı olan gencin çıraklık evresi başlar. Meslek eğitiminde öğrencinin kabiliyetine ve karakterine göre hangi mesleğe uygun olduğu belirlenir. Belirlenen meslek öğrenciye ahlaki kaideler çerçevesinde öğretilir. Ahilik bilincinde yaygınlaşması son derece kolaydır ve önemlidir. İş yerlerimize baktığımızda ise verimlilik, kalite, iş yerindeki ahlaki kurallar, etik değerler önemlidir. Ahilik ahlakıyla birlikte üretim yapmak ayrıca güzel ve heyecanlı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız işleri bir sonraki nesile aktarmak için mesleki eğitim ve ahilik önemli"

Ahilik sisteminin mesleki eğitime önem gösterdiğini belirten Tükek, "Türkiye'de sanayi sürekli olarak gelişmektedir. Mesleki eğitimin sanayi için önemi çoktur ve çok büyük katkısı vardır. Eğer biz Ahilik kurallarına ve mesleki eğitim okullarımıza değer verirsek ilerde daha çok işyerlerimizi üçüncü nesile aktarabiliriz. Bugün yaptığımız işler 2'nci veya 3'üncü nesile erişemiyorsa ahilik kurallarının ve mesleki eğitimin eksik kalması anlamına gelir. Ahilik ilkesine ve mesleki eğitim sistemimize önem gösterdiğimiz takdirde hem üretimimiz artacaktır hem de yaptığımız işleri ileriki nesillere aktarabilmiş olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek - Son Dakika Ekonomi


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