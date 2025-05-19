Metal Sektörü Genç İstihdamda Öncelik Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Metal Sektörü Genç İstihdamda Öncelik Kazandı

Bakan Işıkhan, metal sektörünün stratejik öncelik olarak belirlendiğini açıkladı.

19.05.2025 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "1 Şubat'ta yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi ile metal sektörü stratejik öncelikler arasına alındı. Özellikle genç istihdamı için sektör önceliklendirildi" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenen 'Genç İşçiler 2. Büyük Kurultayı'na katıldı.

Program çerçevesinde konuşan Bakan Işıkhan, 19 Mayıs gibi anlam yüklü bir tarihte, gençliğe armağan edilmiş bir günde, Türkiye'nin sanayi gücünü omuzlayan genç işçilerle bir arada olduklarını dile getirdi.

"Gençliğin alın teri olmadan ülkenin ne sanayisi yükselebilir, ne de güçlü Türkiye hayali hayata geçebilir"

Gençlerin emeklerinin ülke kalkınmasındaki değerine ilişkin konuşan Işıkhan, "Biz biliyoruz ki, gençliğin emeği, alın teri ve kararlılığı olmadan bu ülkenin ne sanayisi yükselebilir, ne kalkınması tamamlanabilir, ne de büyük ve güçlü Türkiye hayali hayata geçebilir" şeklinde konuştu.

"Metal sektörü yaklaşık 2 milyon düzeyinde kişiye doğrudan istihdam sağlamakta"

Metal sektörünün önemine de değinen Işıkhan, metal sektörünün üretimin olduğu kadar direncin, aklın, mühendisliğin ve alın terinin sektörü olduğunu vurguladı. Işıkhan, "Yıllık 94 milyar dolarlık ihracat kapasitesiyle, ülkemizin toplam ihracatının yüzde 40'ına yakınını tek başına gerçekleştiren bu sektör; otomotivden çeliğe, alüminyumdan ağır sanayiye kadar geniş bir yelpazede yüksek katma değer üretiyor. ve işte bu dev sektörde, yaklaşık 195 bin iş yeri faaliyet göstermekte olup, sektör yaklaşık 2 milyon düzeyinde kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. Ayrıca metal sektöründe bugün 30 yaş altında, yaklaşık 564 bin gencimiz istihdam ediliyor. Bu sayı her yıl artıyor" açıklamasında bulundu.

"Metal sektöründeki gençlerin yüzde 17'si kadınlardan oluşuyor"

Metal sektöründe gençlerin üretime katıldığını ve alın teri döktüğünü söyleyen Işıkhan, "Bu tablo, bizi hem gururlandırıyor hem de gelecek adına umutlandırıyor. Ayrıca bu gençlerin yüzde 17'si kadınlardan oluşuyor. Bu oran da gösteriyor ki; Türk kadını üretimin merkezinde, atölyede, montaj hattında, metalin yürekli işçileri arasında yerini almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Metal sektöründe sendikalaşma oranı ortalamanın üstünde"

Işıkhan Türk Metal Sendikası'nın gerçekleştirdiği kurultayın aynı zamanda bir hak arayışının, bir bilinç yükselişinin ve örgütlü emeğin gücünün göstergesi olduğunu işaret ederek, "Bakınız; Türkiye genelinde işçilerimizin sendikalaşma oranı yaklaşık yüzde 15 iken, metal sektöründe bu oran yüzde 19 düzeyinde. Yani sizler, ortalamanın üzerinde bir sendikal bilinçle bu mücadelede yer alıyorsunuz. Bugün, metal işkolunda 1 milyon 987 bin işçi çalışmakta ve bunların 382 bini sendikalı durumdadır. Sadece; Türk Metal Sendikası'nın üye sayısı 294 bine yaklaştı. Bu başarı; alın terinin, emeğin ve mücadelenin eseridir" bilgisini paylaştı.

"Ulusal İstihdam Stratejisi ile metal sektörü genç istihdamı için önceliklendirildi"

Metal sektörünün, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin en çok etkilediği sektörlerin başında geldiğini söyleyen Işıkhan, "Bu dönüşümün getirdiği her değişim aynı zamanda gençler için yeni fırsat kapılarıdır. Yapay zekadan otomasyona, verimlilikten enerji verimliliğine kadar her başlıkta gençlerin dinamizmine ihtiyaç var. Bu noktada 1 Şubat'ta yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi ile bu sektör stratejik öncelikler arasına alındı. Özellikle genç istihdamı için sektör önceliklendirildi. Gençlerin daha nitelikli, güvenceli ve sürdürülebilir koşullarda istihdam edilmesini destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye olarak kalkınmadan ve sosyal dayanışmadan yana olan her ülkeyle dostluk kuruyoruz"

Işıkhan, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu (UAMİF) çatısı altında işçi temsilcilerinin de kurultayda yer aldığını hatırlatarak, "İşçilerin emeği uluslararası sınırları aşar; alın teri tüm toplumların ortak değeridir. Türk Metal Sendikası da bir ayağı değerlerimizde sabit dururken diğer ayağıyla da evrensel bir sendikacılığın tüm gereklerini yerine getiren vizyoner bir sendikadır. Türkiye olarak; barıştan, kalkınmadan, adaletten ve sosyal dayanışmadan yana olan her ülkeyle dostluk kuruyoruz. Eğitimden yatırıma, kültürden ticarete kadar her alanda olduğu gibi emek mücadelesinde de uluslararası iş birliğini önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Kurultayların, geleceği birlikte inşa etmenin provası olduğunu sözlerine ekleyen Işıkhan, genç işçilere şu şekilde seslendi:

"Bu provada sizin heyecanınız, kararlılığınız ve cesaretiniz göz dolduruyor. Unutmayın, sendika demek birlik demektir. Sendika demek dayanışma demektir. Sendika demek, hak aramak, hakkı savunmak ve geleceği kurmaktır. Biz de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla genç işçilerimizin yanında olmaya, Sendikalarımızla birlikte yürümeye, ve büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda alın terini baş tacı etmeye devam edeceğiz."

Programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ ve Avrasya Metal İşçileri Federasyonu temsilcileri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Metal Sektörü Genç İstihdamda Öncelik Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi
Galatasaray’da Osimhen’in gol anonsunu kızı yaptı Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti

15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
21:35
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
21:33
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
21:26
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
21:23
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
21:18
Mauro Icardi’den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
21:04
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
21:03
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 16:17:12. #7.13#
SON DAKİKA: Metal Sektörü Genç İstihdamda Öncelik Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.