Metan Emisyonları İçin Acil Önlem Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

Metan Emisyonları İçin Acil Önlem Çağrısı

UNEP, metan gazı emisyonlarını azaltmak için taahhütlerin arttığını ancak katılımın yetersiz olduğunu vurguladı.

15.11.2024 12:16
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Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü (UNEP), küresel ısınmayı olumsuz yönde etkileyen metan gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik taahhütlerin arttığını, ancak bu yöndeki adımlara katılımın aynı hızda ilerlemediğini kaydetti.

UNEP tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Metan Emisyonları Gözlemevi (IMEO) tarafından hazırlanan "Metana Dikkat Etmek: Görünmez Ama Görünmez Değil" başlıklı raporun sunumu yapıldı.

İnsan kaynaklı metan gazı emisyonlarının küresel ısınmanın yüzde 30'undan sorumlu olduğuna işaret edilen raporda, kısa vadede küresel ısınmayı yavaşlatmak için en hızlı ve en uygun maliyetli yolun söz konusu emisyonları azaltmak olduğu belirtildi.

IMEO'nun metan gazı emisyonlarının azaltılması için açık ve güvenilir veriler sağladığı bilgisine yer verilen raporda, "Ancak veri konusundaki devrimi erişilebilir ve eyleme geçirilebilir kılmak üzere kurulan sistemler olgunlaşırken, harekete geçme yönündeki artan taahhütlere rağmen katılım buna ayak uyduramıyor." denildi.

Raporda, küresel metan emisyonlarını azaltmak için eyleme geçilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Metan emisyonu bildirimlerinin yüzde 1'ine yanıt verildi

150'den fazla ülkenin Avrupa Birliği ve ABD tarafından düzenlenen "Küresel Metan Taahhüdü" aracılığıyla emisyonları azaltmayı taahhüt ettiğine dikkatin çekildiği raporda, "Hedef belirlenmesine rağmen son bilimsel veriler, son 5 yılda atmosferik metan konsantrasyonlarının rekor hızda arttığını gösteriyor." bulgusuna yer verildi.

Raporda, IMEO'nun artık yapay zekayı da kullanarak uydu verilerini çok daha verimli şekilde kullandığı belirtilirken, "Bugüne kadar UNEP'in Metan Uyarı ve Müdahale Sistemi (MARS), hükümetleri ve şirketleri 1200'den fazla defa büyük metan bulutu konusunda uyardı. Ancak bildirimlerin yalnızca yüzde biri, emisyonların nedeni veya eylem yapılıp yapılmadığı konusunda daha fazla ayrıntı sağlayan bir yanıt alabildi." ifadeleri kullanıldı.

Metan gazı emisyonlarını azaltmak ve küresel ısınmayı yavaşlatmak için hızla eyleme geçilmesinin gerektiği anlatılan raporda, UNEP'in emisyonlara ilişkin önemli veriler sunduğu ancak "gerçek değişimin" hükümetlerin, endüstrilerin ve kamuoyunun bu kaynakları benimseyip eyleme dönüştürdüğünde yaşanabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

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