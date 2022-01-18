Metaversede Lüleburgaz Belediye binası 10 dolara satıldı

Teknolojinin geleceği olarak görülen metaverse çılgınlığı giderek büyüyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'li bir sanal emlak şirketi Sultanahmet ve Ayasofya Camilerini satışa çıkarmıştı. Şimdi de Lüleburgaz Belediyesi'nin metaverse de satıldığı ortaya çıktı.
Belediye binasının, gerçek evreni ve pek çok sanal alt evreni kapsayan, çok boyutlu kurgusal bir dijital evren olan metaverse üzerinden bir kişi tarafından 10 dolara satın alınması, dikkati çekti.
Lüleburgaz Belediyesi Twitter hesabından, "Trakya'nın en şirin belediyesini 10 dolara satmışlar" paylaşımında bulundu. Paylaşım, birçok kişi tarafından beğenildi.
Kaynak: AA
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