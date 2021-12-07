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MetLife ile DenizBank, acentelik sözleşmesini uzattı - Son Dakika

MetLife ile DenizBank, acentelik sözleşmesini uzattı

07.12.2021 09:13
MetLife ile DenizBank, acentelik sözleşmesini uzattı

Türkiye'nin önde gelen ferdi kaza, hayat sigortası ve bireysel emeklilik şirketlerinden MetLife Emeklilik ve Hayat ile DenizBank, mevcut münhasır acentelik sözleşmelerini Aralık 2021 itibarıyla uzatarak, iki kurum arasındaki yakın iş birliğini sürdürme kararı aldı.

Türkiye'nin önde gelen ferdi kaza, hayat sigortası ve bireysel emeklilik şirketlerinden MetLife Emeklilik ve Hayat ile DenizBank, mevcut münhasır acentelik sözleşmelerini Aralık 2021 itibarıyla uzatarak, iki kurum arasındaki yakın iş birliğini sürdürme kararı aldı.

MetLife açıklamasına göre, uzatılan sözleşme kapsamında şirket, hayat ve ferdi kaza sigortası ile bireysel emeklilik ürünlerinin dağıtım, pazarlama ve satışını, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca müşteriye hizmet sunan DenizBank kanalları aracılığıyla yapmaya devam edecek.

Münhasır acentelik sözleşmesinin uzatılması için düzenlenen imza törenine DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, MetLife EMEA Bölge Başkanı Nuria Garcia ve MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, müşterilere ortak değer katma amacıyla yola çıkarak Türkiye'de kuruldukları günden bu yana aynı hedef doğrultusunda birlikte yürüdükleri DenizBank ile münhasırlık sözleşmesini uzatmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Yurtseven, "Başta müşterilerimiz olmak üzere tüm tarafların kazançlı çıktığı bu birlikteliğin devamıyla her zaman olduğu gibi sektörlerimiz ve kurumlarımız adına büyük bir değer yaratacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen 10 yılı aşkın süreçte ürün ve hizmetlerinin DenizBank'ın finansal portalıyla harika bir uyum sağladığını aktaran Yurtseven, "150 yıllık küresel deneyimimiz ve DenizBank'ın yaygın dağıtım ağı sayesinde müşterilerimize her noktada ulaşarak ihtiyaç duydukları doğru risk ve birikim ürünlerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamaya devam edeceğiz. Uzatılan sözleşmemizin her iki taraf için de hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Genel Müdürü Hakan Ateş de münhasırlık sözleşmesinin uzatılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, benzer kurumsal değerlere sahip oldukları, yakın iş ortakları MetLife'ın başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını ifade etti. Ateş, "2011'den bu yana uyum içinde ilerleyen birlikteliğimizde, birbirimizi her anlamda tamamladık ve sektörde de örnek gösterildik. Ekiplerimizin omuz omuza vererek gerçekleştirdikleri yoğun mesaileri, iş ortaklığımızın verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Halihazırda devam eden münhasırlık sözleşmelerini uzatarak, MetLife'ın sigorta ve bireysel emeklilik çözümlerini, sayıları 700'e yaklaşan şubeleriyle ve dijital kanallar başta olmak üzere tüm şube dışı kanallarıla Türkiye'nin her köşesinde insanlara ulaştırmaya devam edeceklerini ifade eden Ateş, "Bugüne kadar ortaya koyduğumuz başarılı iş modelini ve müşterilerimiz için yarattığımız faydayı daha yukarı seviyelere taşımak üzere motivasyonumuz tam. Önümüzdeki dönemin kurumlarımızın için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MetLife EMEA Bölge Başkanı Nuria Garcia ise Türkiye'nin küresel çaptaki en büyük hayat ve ferdi kaza sigortacılığı oyunculardan biri olan MetLife için stratejik ve kilit bir pazar olma özelliğini sürdürdüğünü ifade etti.

Garcia, "DenizBank gibi sektörünün önde gelen kurumlarından biri ile sağlam temelli ve uzun vadeli iş ortaklığımıza devam etmek bizim için büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki MetLife müşterilerine yenilikçi sigorta, tasarruf ve emeklilik ürünleri ile çözümlerini birlikte sunmaya devam edeceğiz. Oluşturduğumuz başarılı modeli ve yarattığımız güçlü birlikteliği geliştirmeye devam edeceğimize inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Hakan Ateş, Sigorta, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MetLife ile DenizBank, acentelik sözleşmesini uzattı - Son Dakika Ekonomi


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