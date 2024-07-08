Mevduat Faizinde Reel Getiri Yüzde 1,62 - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mevduat Faizinde Reel Getiri Yüzde 1,62

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mevduat faizinde aylık en yüksek reel getiri yüzde 1,62 olarak gerçekleşti. Yatırım araçlarından BIST 100 endeksi ise üç aylık ve altı aylık değerlendirmelerde en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksi en yüksek reel getiri oranına sahip oldu.

08.07.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,62 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,62 oranlarıyla mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,87 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,37, Euro yüzde 0,77, BIST 100 endeksi yüzde 1,41 ve külçe altın yüzde 1,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; DİBS yüzde 0,61 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; doları yüzde 0,63, Euro yüzde 1,02, BIST 100 endeksi yüzde 1,66 ve külçe altın yüzde 1,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,12 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,89, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,63 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 11,42 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; doları yüzde 6,65, Euro yüzde 7,12, mevduat faizi (brüt) yüzde 19,55 ve DİBS yüzde 39,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 2,55, doları yüzde 18,35, Euro yüzde 18,76, mevduat faizi (brüt) yüzde 29,63 ve DİBS yüzde 47,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Bıst, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mevduat Faizinde Reel Getiri Yüzde 1,62 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
08:25 Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL’ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
09:56 Cenk Tosun’dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı
09:54 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi
09:53 Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı
09:36 SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuruları tamamladı Hedef yılda 50 bin araç SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç
09:35 Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
09:25 Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye’de futbol okulu kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak
08:41 Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar’a açtığı babalık davasını kazandı Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 10:54:13. #1.11#
SON DAKİKA: Mevduat Faizinde Reel Getiri Yüzde 1,62 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement