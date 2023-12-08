 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 40'a yükseltmesiyle birlikte TL mevduat faizleri de yüzde 47'ye kadar yükselerek son 20 yılın zirvesine çıktı. Şu an bazı bankalar 500 bin liraya 32 günlük vadede 19 bin liradan fazla faiz veriyor.

08.12.2023 - 14:57,  Güncelleme: 15:15
Abone Ol

Merkez Bankası politika faizini yükseltmeye devam ediyor. Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında yüzde 8,5 seviyesinde bulunan faiz, şu an yüzde 40 seviyesinde. Son 6 ayda 3.150 baz puanlık faiz artışı yapıldı. Bu gelişme mevduat faizlerine yansıdı. Bazı bankalar şu an 500 bin TL'ye aylık 19 bin liradan fazla faiz veriyor.

20 YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli mevduatlara uygulanan ortalama faiz, yüzde 47'yi aştı ve 20 yılın zirvesine ulaştı.

YÜZDE 50'YE ÇIKABİLİR

Merkez'in aralık ayında da faizi yükseltmesi bekleniyor. Uzmanlar TL mevduatında faiz oranlarının kısa sürede yüzde 50'nin üzerine çıkabileceğini söylüyor.

500 BİN TL'YE AYLIK 19 BİN LİRA

Mevduat faizlerinin 20 yılın zirvesine çıkmasıyla bankada parası olanların geliri de arttı. Şu an bazı bankalar 500 bin TL yatırana 32 gün vadenin sonunda 19 bin lira ödemeye başladı. Rakam arttıkça getiri oranı da artıyor.

Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: desenize zengindim dahada zengin olacağım fakirde daha fakir:) Yanıtla 3 0

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Banka, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor - Son Dakika


16:05
Quaresma, ''Beşiktaş'a dönmek ister misin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı Quaresma, ''Beşiktaş'a dönmek ister misin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu
15:14
Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu
15:12
Meral Akşener: 'Genel İdare Kurulumuzun Aldığı 14 Evet, 35 Hayır ile Biz Yalnız, Üçüncü Bir Yolu Oluşturmaya Gayret Edeceğiz' Meral Akşener: "Genel İdare Kurulumuzun Aldığı 14 Evet, 35 Hayır ile Biz Yalnız, Üçüncü Bir Yolu Oluşturmaya Gayret Edeceğiz"
15:01
1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı 1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı
14:57
Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi
14:57
Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor
14:51
5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri 5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri

Son Dakika
16:05 Quaresma, ''Beşiktaş'a dönmek ister misin?'' sorusuna 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun boylu ve bıyıklı koruması Yunanistan'da gündem oldu
15:14 Yeri değişmeyecek! Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu
15:12 Meral Akşener: "Genel İdare Kurulumuzun Aldığı 14 Evet, 35 Hayır ile Biz Yalnız, Üçüncü Bir Yolu Oluşturmaya Gayret Edeceğiz"
15:01 1 kişinin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına kaçtı
14:57 Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi
14:57 Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor
14:51 5. tur kuraları çekildi! İşte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 büyüklerin rakipleri
14:47 Türkiye Maarif Vakfı ve TÜBA hazırladı! Cumhuriyetin 100. yılına armağan: Türk Maarif Ansiklopedisi
14:35 Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu anketinde çarpıcı sonuç! Seçil Erzan'ı sorumlu tutanlar yüzde 23,6'da kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2023 16:25:53. #1.13#
SON DAKİKA: Mevduat faizleri 20 yılın zirvesinde! 500 bin lira yatıran aylık 19 bin lira geri alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement