Mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı Almanya'da eylülde 2 milyon 994 bine indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı Almanya'da eylülde 2 milyon 994 bine indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmamış toplam işsiz sayısı eylülde 67 bin azalışla 2 milyon 994 bine indi. Mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı ise 12 bin artarak 3,01 milyona yükselirken işsizlik oranı yüzde 6,4'te sabit kaldı.

Almanya'da iki aydır 3 milyon sınırının üzerinde seyreden toplam işsiz sayısı, eylül ayında kaydedilen düşüşle yeniden bu eşiğin altına geriledi.

Almanya Federal İstihdam Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, eylülde 12 bin kişi artarak 3,01 milyona ulaştı. Analistler işsiz sayısında yalnızca 1000 kişilik sınırlı bir artış öngörüyordu.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da eylülde yüzde 6,4 seviyesinde sabit kaldı.

İşsizlik oranı yüzde 6,4'e geriledi

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilere göre ise eylül ayında ülkedeki toplam işsiz sayısı, bir önceki aya kıyasla 67 bin kişi azalarak 2 milyon 994 bin olarak kayıtlara geçti. Böylece ülkede işsiz sayısı, art arda 2 ay boyunca 3 milyon sınırının üzerinde kaldıktan sonra eylülde yeniden bu seviyenin altına geriledi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış verilere göre işsizlik oranı da ağustos ayındaki yüzde 6,5 seviyesinden eylülde yüzde 6,4'e geriledi.

Almanya'da yaz tatili döneminin başlamasıyla temmuz ayından itibaren düzenli olarak yükselen işsiz sayısı, nisan ayından sonra ilk kez temmuzda 3 milyon sınırını aşmıştı. Bu dönemsel yükselişe, son dönemde Alman ekonomisinde yaşanan genel zayıflık da eşlik etti.

"Sonbahar canlılığı bu yıl sönük başladı"

Federal İstihdam Ajansı (BA) Başkanı Andrea Nahles, yaptığı değerlendirmede, normal şartlarda eylül ayı itibarıyla yaz tatilinin bitişiyle birlikte şirketlerin istihdamı artırdığını ve iş gücü piyasasında geleneksel bir "sonbahar yükselişi" yaşandığını hatırlattı.

Ekonomik faaliyetlerdeki toparlanmanın henüz istihdama yansımadığını vurgulayan Nahles, "Eylül ayı iş gücü piyasasında sonbahar canlanmasının başlangıcına işaret ediyor ancak bu yılki başlangıç oldukça sönük kaldı. Ekonomideki toparlanma henüz iş gücü piyasasında hissedilir bir etki oluşturmuş değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
EkonomiAlmanyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak’ta 12 yıllık dönem sona erdi ABD askerleri çekiliyor Irak'ta 12 yıllık dönem sona erdi! ABD askerleri çekiliyor
Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
İşte futbol bu 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
Silahlı saldırı kamerada Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
11:38
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 12:43:35. #7.13#
SON DAKİKA: Mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı Almanya'da eylülde 2 milyon 994 bine indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei