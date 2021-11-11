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"Meyve suyu üretiminde yaşanan sıkıntılara rağmen ihracat artışı sürüyor" - Son Dakika

"Meyve suyu üretiminde yaşanan sıkıntılara rağmen ihracat artışı sürüyor"

11.11.2021 11:19

Meyve suyu üretiminde, girdilerde yaşanan fiyat artışları ve ham madde teminindeki sıkıntılara rağmen yüzde 100 kapasiteyle çalıştıklarını belirten Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç, bu yıl ihracatta ve satış yaptıkları ülke sayısında artış yaşandığını söyledi.

Meyve suyu üretiminde, girdilerde yaşanan fiyat artışları ve ham madde teminindeki sıkıntılara rağmen yüzde 100 kapasiteyle çalıştıklarını belirten Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç, bu yıl ihracatta ve satış yaptıkları ülke sayısında artış yaşandığını söyledi.

Meyve suyu üretiminde yaşanan problemlerin ve ürün talebinin artmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılınç, son zamanlarda meyve üretimindeki girdilerde yaşanan artışların meyve fiyatlarına da yansıdığını kaydederek, bu durumun meyve suyu üreticilerinin maliyetlerini doğrudan etkilediğini söyledi.

Salgın nedeniyle dünya genelinde yaşanan üretim daralması sonrası Türkiye'den meyve talebinin arttığını dile getiren Kılınç, rekoltelerdeki azalmalar, ihracattaki ve iç talepteki artış sonrası meyve suyu üreticilerinin aldığı ürünlerin fiyatlarında yüzde 160'ı geçen yükselişler görüldüğünü anlattı.

Kılınç, sektörde girdi maliyetlerindeki fiyat artışına paralel olarak yardımcı malzeme tedarikindeki sorunların üretim planlamasını olumsuz etkilediğini, döviz kurundaki artışların ithal makine yedek parça fiyatlarını, enflasyonun olumsuz etkisinin de dışarıdan alınan hizmet ücretlerini artırdığını vurguladı.

"YERLİ TEDARİKÇİLERİ DESTEKLİYORUZ"

Sefer Kılınç, "Sonuç olarak gerek döviz kurunun gerekse enflasyonun yardımcı malzeme tedarik süreçlerine olumsuz etkisi üretimin olağan akışını bozmaktadır. Başta karton ambalaj olmak üzere plastik pipet ve palete kadar ham madde tedarikindeki sıkıntılardan dolayı karşılayamadığımız talepler oluşmuştur. Kapasitelerimiz yüzde 100 çalışsa dahi ham madde temininde sıkıntılar üretimi olumsuz etkilemektedir. Yerli tedarikçileri destekleyerek tedarikçi havuzumuzu genişletiyoruz" diye konuştu.

SALGINA RAĞMEN İHRACATINI ARTIRDI, YENİ PAZARLARA GİRDİ

Aroma Genel Müdürü Kılınç, navlun artışları ve konteyner krizinin olumsuz etkilerini müşterilerine destek olarak bertaraf etmeye çalıştıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen, ihracat yaptığımız ülkelerdeki tüketici alışkanlıklarına uygun yeni ürün çalışmalarımızı tamamlayarak farklı coğrafyalardaki tüketicilerimizin beğenilerine sunduk. Ayrıca, yeni bayilik yapılanmalarıyla ihracat yaptığımız ülke sayısını arttırırken müşteri portföyümüzü de genişlettik."

Kılınç, Kovid-19 döneminde Aroma meyve sularının ihracatını artırdığını ve yeni pazarlara girdiğini kaydederek, Moğolistan, Endonezya ve Japonya gibi Orta Asya ve Asya pazarına açıldıklarını söyledi.

"GELEN TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ"

Aroma'nın 80 ülkede organizasyon gerçekleştirerek 2022'de Turquality'ye başvurmayı hedeflediğini dile getiren Kılınç, şu bilgileri verdi:

"Aroma markası bu sektörde en büyük oyuncu olmanın hazırlıklarını yapıyor. 2027'e kadar içecek sektöründe belirleyici olmak istiyoruz. Salgın döneminde reorganizasyonu tamamladık. 1,5 senedir yatayda büyütebilmek adına tüm bayi organizasyonumuzu yeniledik. Her ilde hizmet verebilecek kuvvetli iş ortaklarıyla anlaştık 312 bayimiz var. 2025 hedeflerimizi 2027'ye revize ettik. 2027'ye çok kuvvetli bir marka olarak gireceğiz. Bugüne kadar satışın üretimden önce gittiği bir dönemi hatırlamıyorum. Kapasitemizi yüzde 100 doldurduk. 4. çeyrek satış öngörülerine baktığımızda makinelerimiz sürekli çalışsa bile gelen talebin yüzde 30'nu karşılayamıyoruz. 2019 büyütme hedeflerimize çok yakınız. 4-5 ayda gerideki tüm kaybı kapattık."

"PİPETTE BİLE KRİZ YAŞANABİLİYOR"

Sefer Kılınç, tedarik krizinin sürdüğünü, yaşanan olumsuzluklardan en az etkilenmek adına üretimde büyük pay alan karton temini için yerel imalatçıları desteklediklerini söyledi.

Yeni tedarik kanalları açtıklarını dile getiren Kılınç, "Bu operasyon biraz olsun krize girmemizi engelledi. Pipet gibi küçük bir plastik üründe bile inanılmaz bir kriz yaşanıyor. Karton, pipet, palet, pet sarf malzemeleri problem" şeklinde konuştu.

Kılınç, tedarikteki sorunların 2022'de de süreceğini, bütün risklere rağmen yıllık tedarik anlaşmalarını yaptıklarını ve olumsuz süreçten etkilenmemek için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.


Meyve suyu üretiminde yaşanan sıkıntılara rağmen ihracat artışı sürüyor

Togo Cumhuriyeti, Hamster Coin, İhracat, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Meyve suyu üretiminde yaşanan sıkıntılara rağmen ihracat artışı sürüyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Meyve suyu üretiminde yaşanan sıkıntılara rağmen ihracat artışı sürüyor" - Son Dakika
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