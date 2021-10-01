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Mezitli Belediyesi ile Pazarcılar Odasından kompost gübre üretiminde işbirliği - Son Dakika

Mezitli Belediyesi ile Pazarcılar Odasından kompost gübre üretiminde işbirliği

01.10.2021 16:26
Mezitli Belediyesi ile Pazarcılar Odasından kompost gübre üretiminde işbirliği, System.String[]

Mezitli Belediyesi ve pazarcı esnafı, biyobozulur atıkların değerlendirilmesi amacıyla işbirliğine gidiyor.

Mezitli Belediyesi ve pazarcı esnafı, biyobozulur atıkların değerlendirilmesi amacıyla işbirliğine gidiyor. Belediye, semt pazarlarına kovalar yerleştirecek, pazarcı esnafı da kompost gübre olması amacıyla sebze ve meyve atıklarını bu kovalarda toplayacak.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ekipleri, tarımsal verimi artırmak adına kompost gübre üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Mezitli'de pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur ve ilgili birim müdürlerinin yer aldığı toplantıda kompost gübre üretimi süreci ve avantajları anlatıldı.

Bir süredir Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kompost gübre üretimine destek veren gönüllülerden olan emekli öğretmen Ali Düdükçü, pazar atıklarının değerlendirilmesi ve kompost gübre üretiminin sağladığı avantajları, düzenlenen toplantıda anlattı. Düdükçü, tarımsal verim ve atıkların değerlendirmesini sağlayan bu projenin, Türkiye'nin her yerinde bir an önce başlaması gerektiğine vurgu yaptı.

"Atıkları değerlendirirken temiz ve örnek semt pazarı oluşacak"

Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şükrü Güneş ise doğru atık toplama yöntemi hakkında bilgiler aktardı. Semt pazarlarının belirli noktalarına, ortaya çıkan sebze, meyve gibi atıkların toplanabilmesi için özel kovalar yerleştirdikleri belirten Güneş, "Amacımız, semt pazarlarında ortaya çıkan organik atıkların değerlendirilmesidir. Aynı zamanda çok önemli bir geri dönüşüme de imza atmış oluyoruz. Ağustos ayında başlattığımız gübre üretiminin ardından ortaya çıkan değeri tekrar toprağa kazandırarak zenginleşmesini sağlayacağız. Bu projeden daha büyük verim alabilmek için sizlerin desteği son derece önemli. Tezgah aralarına yerleştireceğimiz kovaların aralarında plastik ve yabancı cisim olmadan doldurulması son derece önemli. Hem daha iyi verim olacak hem de pazarlarımız daha temiz, daha düzenli olacak; daha iyi şartlarda hizmet vermiş olacaksınız" dedi.

Strateji Geliştirme Müdürü Hürrem Betül Levent Erdal da kaliteli kompost gübre için atıkların ayrışmasının önemine vurgu yaptı.

"Pazarcı esnafımız her zaman olduğu gibi gereken duyarlılığı gösterecektir"

Gönüllüler, pazarcı esnafı ve Mezitli Belediyesi ekipleri ile iyi bir takım oluşturduklarını belirten Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Batur, "Pazarcı esnafımızın her zaman olduğu gibi gereken duyarlılığı göstereceğinden en küçük bir şüphem yok. Kısa süre sonra bu ayrıştırma konusunda daha verimli olacağımızı biliyorum. Özellikle yerleştirilen bu kovaların pazarlarımızın temizliği açısından da örnek teşkil edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Üreticilerimize desteğimiz devam edecek"

Belediye olarak tarımsal üretimin desteklenmesi adına çok değerli çalışmalar yaptıklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mezitli'de üretim yapan çiftçilerimize sulama desteğinin yanı sıra ulaşım sorunları, lojistik destek, yem, ilaç, gübre gibi sayısız desteğimiz oldu. Yine Mezitli Solinova Kadın Kooperatifimize destek vererek kent içi tarım hamlesini başlattık. Gelişen teknolojiyle birlikte tarımsal verimin artırılması adına Mersin Üniversitesinden değerli hocalarımızın gönüllü destekleriyle Mikrobiyal Gübre dağıtımını yaptık. Şimdi de kompost gübre üretimine başladık. Kısa sürede çok önemli yol kat ettik. Bu konuda büyük başları kazanmış uzmanlarımızı Mezitli'ye davet ederek çalışanlarımıza ve gönüllülerime eğitim verdik. Kısa bir süre sonra elde ettiğimiz bu gübreleri üreticilerimize dağıtmaya başlayacağız. Bundan sonra da tarımsal alanda üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bizi bu mücadelemizde yalnız bırakmayan ve her zaman olduğu gibi destek verene Pazarcılar Odası Başkanımız Abdulhalim Batur'a, tüm pazarcı esnafımıza, gönüllülerimize ve işi sahiplenerek başarıya ulaşmasını sağlayan personelimize teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mezitli Belediyesi ile Pazarcılar Odasından kompost gübre üretiminde işbirliği
Mezitli Belediyesi ile Pazarcılar Odasından kompost gübre üretiminde işbirliği
Mezitli Belediyesi ile Pazarcılar Odasından kompost gübre üretiminde işbirliği
Mezitli Belediyesi ile Pazarcılar Odasından kompost gübre üretiminde işbirliği

Mezitli, Türkiye, Emekli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mezitli Belediyesi ile Pazarcılar Odasından kompost gübre üretiminde işbirliği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Mezitli Belediyesi ile Pazarcılar Odasından kompost gübre üretiminde işbirliği - Son Dakika
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