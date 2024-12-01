MHP'den asgari ücret ve emekli maaş zamları için refah payı teklifi - Son Dakika
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Ekonomi

MHP'den asgari ücret ve emekli maaş zamları için refah payı teklifi

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Milyonlar memur, emekli ve asgari ücretli çalışan maaşlarına yapılacak zamlara kilitlenirken MHP'den dikkat çeken bir refah payı talebi geldi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı "Toplu sözleşmeyle belirlenen artışlara 2023 yılında ve 2024 yılı Ocak ayında ayrıca refah payı verilmiştir. 2025 yılındaki artışlara da ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır" dedi.

01.12.2024 08:46
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Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması sebebiyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden farklılıklar bulunmasının çalışanların motivasyonunu ve çalışma barışını olumsuz etkilediğini hatırlatan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Kamuda ehliyeti ve liyakati esas alacak, statü ve istihdam karmaşasını giderecek, ücret adaletini sağlayacak, topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli bir kamu personel sistemi oluşturulması gerekmektedir" dedi.

"GEÇİM STANDARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Kalaycı, MHP olarak 2025 yılına dair asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım ve barınma desteği verilmesi görüşünde olduklarını belirtti.

"2025 YILINDAKİ ARTIŞLARA İLAVE REFAH PAYI VERİLMESİ GEREKİR"

Kalaycı, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin aylıkları ile ilgili olarak da şu görüşleri dile getirdi: Kamu çalışanlarının aylıkları 2023 yılında ortalama yüzde 129, 2024 yılında yüzde 78,07 oranında yükselmiştir. Toplu sözleşmeyle belirlenen artışlara 2023 yılında ve 2024 yılı Ocak ayında ayrıca refah payı verilmiştir. 2025 yılındaki artışlara da ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır.

5510 sayılı Kanun'un 55'inci maddesi, bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme göre TÜFE değişim oranı kadar artırılarak belirlenmesini öngörmektedir. Yine burada da SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize yapılacak bu artışa ilave olarak 2025 yılında ilave refah payı verilmesi görüşündeyiz.

MHP\'den asgari ücret ve emekli maaş zamları için refah payı teklifi

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Son Dakika Ekonomi MHP'den asgari ücret ve emekli maaş zamları için refah payı teklifi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • McA !:
    30.000TL altındaki rakamı kabul etmiyoruz. Gerekirse yurtdışına kaçış a devam ederiz. Salak yerine koyulmaktansa 2 1 Yanıtla
  • Faysal Turunç:
    Yaw he he 0 0 Yanıtla
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