MİA Teknoloji'den Nükleer İşbirliği - Son Dakika
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MİA Teknoloji'den Nükleer İşbirliği

17.06.2026 14:13
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MİA Teknoloji, SMR alanında uluslararası bir işbirliğiyle yerli teknoloji geliştirecek.

MİA Teknoloji, yeni nesil nükleer enerji teknolojileri alanında uluslararası işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MİA Teknoloji, nükleer enerjide stratejik hamlelerini sürdürüyor.

Şirket, enerji arz güvenliği ve temiz enerji stratejilerinin geleceği olarak kabul edilen "Küçük Modüler Reaktör" (SMR) alanında, nükleer teknoloji dünyasının önemli küresel oyuncularından biriyle işbirliği yaptı.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında, Türkiye'nin enerji politikaları doğrultusunda 100 megawatt (MW) kapasiteli SMR'lerin geliştirilmesi, yerli teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin yüzde 50'yi aşacak şekilde sürece entegre edilmesi ve sürdürülebilir teknoloji ve üretim ekosistemi oluşturulması hedefleniyor.

Anlaşma, mühendislik, tasarım, teknoloji transferi, yerlileştirme, üretim altyapısı, tedarik zinciri, üniversite-sanayi işbirlikleri ve özel sektör katılımını içeren kapsamlı işbirliği modelini öngörüyor.

Söz konusu yapı içerisinde, Lider Sistem Teknolojileri AŞ'nin teknoloji geliştirme ve yerli kapasite inşası bakımından rol üstlenmesi, Global X AŞ ve Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret AŞ gibi şirketlerin de uluslararası regülasyon uyum süreçlerinde kabiliyetleriyle katkı sunması planlanıyor.

Anlaşma çerçevesinde, ilk 4 yıl içinde teknoloji olgunluk seviyesinin TRL 7 (sistemin operasyonel ortamda prototip gösterimi) seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Takip eden ikinci 4 yıllık dönemde ise seri üretim ve sahada uygulama aşamalarına geçilecek.

İşbirliği, enerji üretiminin yanı sıra yüksek teknolojiye dayalı sanayi kapasitesinin geliştirilmesi, nükleer teknoloji ekosisteminin oluşturulması, yerli mühendislik kabiliyetlerinin artırılması ve bölgesel ölçekte rekabetçi üretim altyapısının tesis edilmesi bakımından adım olarak değerlendirildi.

"Yerli sanayimizin gücüyle Türkiye'yi nükleer teknoloji liginde en üst sıraya taşıyacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, dünyanın, yapay zeka modellerinin veri merkezlerini kuşattığı, enerji ihtiyacının katlandığı ve iklim krizinin kapıya dayandığı devasa bir dönüşümden geçtiğini belirtti.

SMR teknolojilerinin, küresel enerji dönüşümünün stratejik bileşenleri arasına girdiğini aktaran Beltekin, şunları kaydetti:

"MİA Teknoloji olarak bu alana yaptığımız yatırım, sektörel bir tercihten öte, ülkemizin teknoloji bağımsızlığına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine duyduğumuz sorumluluğun önemli bir göstergesidir. İmzaladığımız bu stratejik işbirliği anlaşması, veri merkezlerimize 7/24 kesintisiz güç sağlamanın, yeşil hidrojen ekonomisinde Avrupa'nın lider oyuncusu olmanın ilk adımıdır."

Beltekin, söz konusu adımın, Türkiye'nin gelecek yüzyılına yapılan önemli bir teknoloji yatırımı olduğunu kaydederek, "Mühendislerimizin kabiliyeti ve yerli sanayimizin gücüyle Türkiye'yi nükleer teknoloji liginde en üst sıraya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MİA Teknoloji'den Nükleer İşbirliği - Son Dakika

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