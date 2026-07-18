MİAD Malatya Şube Başkanlığı'na Rıdvan Budak seçildi - Son Dakika
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MİAD Malatya Şube Başkanlığı'na Rıdvan Budak seçildi

MİAD Malatya Şube Başkanlığı\'na Rıdvan Budak seçildi
18.07.2026 16:24  Güncelleme: 16:26
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Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan seçimde iş insanı Rıdvan Budak, şube başkanlığına seçildi. Toplantıya Vali Seddar Yavuz, milletvekilleri, belediye başkanı ve çok sayıda iş insanı katıldı. Budak, deprem sonrası Malatya'nın kalkınması için iş insanlarının katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şubesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimde iş insanı Rıdvan Budak, MİAD Malatya Şube Başkanlığı'na seçildi.

Genel kurul toplantısına Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MİAD Genel Başkanı Yunus Akdaş, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, İstanbul'dan gelen çok sayıda iş insanı, kentte faaliyet gösteren iş insanları ile mahalle muhtarları katıldı.

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şube Başkanlığı'na seçilen Rıdvan Budak, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması için devletin öncülüğünde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, iş insanları olarak bu sürece katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Budak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizin ortaya koyduğu gayretli çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bizler de iş insanları olarak bu şehrin birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek adına elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Devletimizin, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz her zaman Malatya olacak. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde bir Malatyalı varsa onu Malatya ile buluşturmak için çalışacağız. Ortak sevdamız Malatya olacak" dedi.

MİAD Genel Başkanı Yunus Akdaş ise İstanbul'da Malatyalı iş insanlarının güçlü bir dayanışma örneği sergilediğini belirterek, derneğin bünyesinde 70 kadın girişimci, yaklaşık 100 genç girişimci ve bin 500'e yakın iş insanının bulunduğunu ifade etti.

Malatyalı iş insanları büyük bir aile olduğunu kaydeden Akdaş, " İş insanlarımızı bir araya getirerek oluşturduğumuz birliktelikten doğan enerjiyi Malatya'nın gelişimi için değerlendirmeye çalışıyoruz. 1998 yılından bu yana hemşehrilerimizi aynı çatı altında buluşturan derneğimiz, Malatya ile gönül bağını güçlendirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de MİAD'ın 1998 yılından bu yana İstanbul'daki Malatyalı iş insanlarını aynı çatı altında buluşturan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, derneğin Malatya'ya sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Malatya'nın rekabet gücünü artıracak ulaşım yatırımlarına değinerek, Narlı-İskenderun-Mersin hızlı tren hattının büyük önem taşıdığını söyledi.

Tüfenkci, "Malatya'yı yatırım yapılabilir şehirler arasında daha üst sıralara taşımamız gerekiyor. Sanayimizin rekabet gücünü artıracak hızlı tren projelerini çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Sivas-Malatya hızlı tren projesinin yatırım programına alınmasıyla birlikte kentimizin lojistik altyapısı önemli ölçüde güçlenecek" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında Malatya'nın sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek, şehrin yalnızca bölgesel değil, ulusal ve uluslararası ölçekte değer üreten bir kent olduğunu söyledi.

Malatya'nın üretim odaklı kalkınması gerektiğini belirten Vali Yavuz, "Malatya, Türkiye'ye değer katan markalara sahip bir şehir. Önce kendi gücümüzü doğru tanımamız gerekiyor. Yardımlarla bir şehri kalkındırmak mümkün değil. Üretime, yatırıma ve istihdama odaklanmalıyız. Savunma sanayi, sağlık, içecek sektörü ile et ve süt entegre tesisleri Malatya'nın öncelikli yatırım alanları arasında yer alıyor. Kayısı kadar hayvancılık da kent ekonomisi için büyük önem taşıyor. Bu alanlarda yapılacak yatırımlarla Malatya'nın üretim gücü daha da artacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MİAD Malatya Şube Başkanlığı'na Rıdvan Budak seçildi - Son Dakika

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