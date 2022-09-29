Euromaster'ın yeni genel müdürü Guillaume Wisselmann oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Euromaster'ın yeni genel müdürü Guillaume Wisselmann oldu

29.09.2022 10:02
Euromaster'ın yeni genel müdürü Guillaume Wisselmann oldu

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye'nin 50 ilinde yer alan 150'den fazla servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, Türkiye'deki operasyonunu Guillaume Wisselmann'a emanet etti.

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye'nin 50 ilinde yer alan 150'den fazla servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, Türkiye'deki operasyonunu Guillaume Wisselmann'a emanet etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Wisselmann, Euromaster'ın Türkiye'deki yeni genel müdürü olarak görevine eylül ayı itibarıyla başladı.

Michelin bünyesinde Fransa ve Avustralya'da başarılı işlere imza atan Wisselmann, yeni görevinde hizmet kalitesini ve başarılı franchise sistemini güçlendirip, dijital ve elektrikli araç otomotiv pazarı dönüşümü gibi devam eden güçlü trendlerden en iyi şekilde yararlanmayı hedefliyor.

Evli ve 3 çocuğu bulunan Wisselmann, 2016 yılında Michelin Fransa'da müşteri yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

Wisselmann, Michelin Avustralya'da Avustralya ve Güney Doğu Asya Pazar İstihbaratı ve Fiyatlandırma Müdürü olarak görev yaptıktan sonra, Michelin Fransa'da Girişim Lideri olarak başarılı işlere imza attı.

YORUMLAR
500
Citroen Oli: Kartondan yapılan elektrikli araç! Citroen Oli: Kartondan yapılan elektrikli araç! Erdoğan: ABD'nin Sisam'a, Midilli'ye bu kadar araç göndermesi kabul edilebilir değil (1) Erdoğan: ABD'nin Sisam'a, Midilli'ye bu kadar araç göndermesi kabul edilebilir değil (1)
Kaynak: AA

Michelin, Tragger, Türkiye, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Euromaster'ın yeni genel müdürü Guillaume Wisselmann oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:39 "İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti" iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi
16:37 Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!
16:13 Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini paylaştı: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek
16:00 Ünlü manken Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası görenleri şaşırttı
15:55 Kamyondan inip sokaklara dağılan onlarca kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
15:56 Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi derbi öncesi konuştu: Hedefimiz kazanmak olacak
15:48 Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a olumlu mesaj: İster buraya gelsinler ister biz oraya gidelim, bu sorunları çözelim
15:35 Şarkıcı Hande Yener, İran'da öldürülen Mahsa Amini için sahnede saçlarını kesti!
15:10 Fransa ile ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, tüm donanmasını Ege'ye gönderdi
15:09 Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Kandil'e hava harekatı yapıldı, 16 mağara imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 16:47:45. #1.13#
SON DAKİKA: Euromaster'ın yeni genel müdürü Guillaume Wisselmann oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement