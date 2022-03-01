Migros Kadın Akademisi beşinci buluşmasını Çanakkale'de gerçekleştirdi - Son Dakika

Migros?ve Ticaret Bakanlığı?iş?birliğinde?düzenlenen Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşması, Kocaeli, Samsun, Ankara, Eskişehir'in ardından Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Migros açıklamasına göre, Çanakkale Kadın Kooperatifleriyle bir araya gelerek bire bir görüşmeler gerçekleştiren ve katılımcılara bir dizi eğitimler veren Migros,?yeni iş birlikleri için fırsat yaratırken,?1 milyon kadına ulaşma hedefiyle hayata geçirilen?eğitim?platformu Migros Kadın Akademisi'nin beşinci sınıf eğitimini tamamladı.

Organizasyonda,?Migros Kadın Akademisi tanıtımı,?"Kalite",?"Kalite Yönetim Sistemleri", "Ürün Belgeleri", "İyi Tarım Uygulamaları", "Taze Meyve Sebze Takip Sistemi", "Hal Kayıt Sistemi" ve "Mevzuat Eğitimi" başlıklarında eğitimler düzenlendi.

Türkiye'de meyve ve sebzede ilk?Blockchain?sistemini hayata geçiren Migros'un bu alanda yarattığı değer ve Migros'ta tedarikçi olmak için gerekli koşullar ile başvuruların nereden yapıldığı hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

? Kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunmayı?amaçlayan?eğitim?platformu Migros Kadın Akademisi hakkında katılımcılara detaylı bilgi aktarıldı.

Migros Kadın Akademisi'nin sınıf eğitimleri ilerleyen günlerde yeni illerde devam edecek.