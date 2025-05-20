Migros'tan Sürdürülebilir Arıcılık Konferansı

Migros, Dünya Arı Günü kapsamında "Sürdürülebilir Gelecek Arılarla Gelecek" konulu konferansa ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, arıcılık sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak, yerli üretimi desteklemek ve çevre dostu üretim modellerini yaygınlaştırmak amacıyla arıcılık üzerine projelere imza atan Migros, konferansta kamu, akademi ve özel sektörden uzmanları bir araya getirdi.

Uzun süredir arıcılığın ve biyoçeşitliliğin korunması amacıyla çalışmalar yürüten şirket, Türkiye'nin "Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli" tek balı olan Bingöl balının iyi üretim uygulamaları kapsamında sürdürülebilir üretimine ve markalaşmasına destek veriyor, arı sağlığını ve ekosistemi koruyan bilinçli arıcılık için çalışmalar yürütüyor.

Konferansta gıda güvenliği, iklim değişikliği, sürdürülebilir beslenme, arıcılık, yerel üretimin teşviki, arı sağlığı ve çevre dostu arıcılık modelleri gibi başlıklar ele alındı. Katılımcılar arasında Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, BEE'O Kurucusu ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, Prof. Dr. Ateş Kara, Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez ve Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Serpil Ürek yer aldı.

"Tozlaşma, ekosistemin sürekliliğine katkı sağlıyor"

Açıklamada programdaki açılış konuşmasına yer verilen Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, arıcılık sektörünün geleceğini şekillendiren, kurumla uzmanları bir araya getirerek, sürdürülebilir arıcılık adına önemli diyalog zemini oluşturduklarını belirtti.

Sadece raflara kaliteli bal taşımakla yetinmediklerini aktaran Baydur, "Arı sağlığını ve ekosistemi gözeten sürdürülebilir çalışmalara da destek oluyoruz. Bir arı sadece yarım kilo bal üretmek için yaklaşık 2 milyon çiçek geziyor. Tozlaşma, tarım ürünlerinin üretimine ve ekosistemin sürekliliğine katkı sağlıyor. Arıcılığın doğa ve insan yaşamı için taşıdığı hayati önemin bilinciyle, yerli üreticilerimizle işbirlikleri kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Baydur, eğitim, AR-GE ve kalite kontrol süreçleri destekleriyle sürdürülebilirliği sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bingöl Valiliği önderliğinde hayata geçirdiğimiz, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescili alan Bingöl Balı'nın analizlerinin artık Türkiye'de yapılabiliyor olması, yerli üretimle birlikte bilimsel kapasiteyi de güçlendirdiğimizin önemli bir göstergesi. TAB ve BEE'O ile yürüttüğümüz projemizle, kış aylarında arıların beslenmesine destek olacak yem hammaddelerini üreticilerimize ulaştırıyoruz. Migros Aile Kulüplerimiz, Halk Eğitim Merkezleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri işbirliğiyle farklı illerde MEB sertifikalı 'Arı Yetiştiriciliği' eğitim kursları düzenliyor. Anavarza Bal, kursiyerlerimize iyi bir başlangıç yapmaları için kovanlar hediye ediyor. Bu kurslarla bugüne kadar 924 arı yetiştiricisini sektöre kazandırdık."