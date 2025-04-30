Migros Yerel Ürünleri Geliştiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Migros Yerel Ürünleri Geliştiriyor

Migros, Kayseri'den yerel ürün alımını artırarak nohut ve fasulye gibi yeni ürünleri projeye dahil etti.

30.04.2025 16:33
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Migros'un yerel ürünler projesi kapsamında Kayseri'den aldığı yerli yeşil mercimek, aspir yağı ve ay çekirdeği için bu yıl tonaj artırılırken, aynı zamanda yeni ürünler de projeye dahil edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valiliği ve Migros güç birliğinde, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef desteğiyle yürütülen çalışmayla bu yıl ilk kez nohut, dermason fasulye ve kabak çekirdeği de alım listesine dahil edildi.

Migros, Kayseri'den ilk etapta 100 ton nohut ve 100 ton fasulye alacak. Ayrıca, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinin üreticilere verdiği 75 ton tohum ile yerli yeşil mercimek üretimi geçen yıla göre 4 katına çıkarılarak 2 bin tona ulaşacak.

Kayseri'de düzenlenen törende, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, GürAta ve Zzef Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve GürAta Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu yeni sezonun alım protokolünü imzaladı.

Tarladan çıkan ürünlerin paketlemesi, Migros'un Keşan'da bulunan kendi tesisi MİGBAK'ta yapılıyor. Tüm ürünler Migros'un Anadolu'yu gezerek keşfettiği sadece Anadolu'ya has lezzetleri çatısı altında topladığı Anadolu Lezzetleri ve Migros markalarıyla tüketicilere ulaşacak.

"Kayseri'nin bereketi Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin sadece sanayide değil, tarımda da üretim gücüyle öne çıktığını belirtti.

Yerel üreticilerin emeğinin ulusal pazara ulaşmasının, onların sürdürülebilir şekilde üretmeye devam edebilmeleri açısından büyük önem taşıdığına değinen Çiçek, "Kayseri Şeker'e bağlı üreticilerimizle Migros'u bir araya getirerek bölgesel kalkınmayı destekleyen güçlü bir model oluşturduk. Bu işbirliği sayesinde mercimekten sonra nohut ve fasulye gibi temel bakliyat ürünlerimizle aspir yağı ve çekirdek gibi özel ürünlerimizin ülke çapında tüketiciyle buluşmasını sağlıyoruz. Yerelden ulusala taşınan bu başarı hem çiftçimize hem ülkemize kazanç sağlıyor. Kayseri'nin bereketi Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimize 75 bin ton nohut ve mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da belediye olarak her zaman üretenin yanında olduklarını belirtti.

Hizmete başladıkları 2019'dan bu yana çiftçiye, hayvancılıkla uğraşan üreticilere ve kırsal kalkınmaya büyük destekler sağladıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrimizi tarımsal üretimde Türkiye'nin lider illerinden biri haline getirdik. 'Büyükşehir'den Tarıma Büyük Destek' projesi kapsamında 2025 yılında tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çiftçilerimize 75 bin ton nohut ve mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim yapabilmesi için yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort da yerel üretimin milli ekonominin kaldıracı olduğunu dile getirdi.

Migros olarak yerel tarımı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek üzere, üreticilere alım garantisi sağladıklarını kaydeden Tort, "Kalite standartlarını artırıyor, Türkiye'nin özgün tarımsal değerlerini koruyoruz. Yerel üreticilerimizle kurduğumuz bu sürdürülebilir iş modeli sayesinde yalnızca çiftçimize değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de güç veriyoruz. Kayseri'den 26 farklı kategoride, 300'den fazla çeşit ürün alıyoruz. Bu ürünlerin çoğunu da sadece bölgedeki mağazalarımızda satıyoruz. O ilde müşterilerimizin alışık oldukları, sevdikleri ve korudukları yerel ürünleri Migros kalitesiyle onlara ulaştırıyoruz." dedi.

Tort, üretimi büyüyen ve belirli bir kapasiteye ulaşmış ürünleri de ulusal ölçekte satışa taşıdıklarını vurgulayarak, "Yerli yeşil mercimek projemiz bunun en güzel örneği. Üretimi teşvik ederek ithalatının azaltılması yanında kendi tesislerimizde paketleme desteği vererek, hem ürünlerin en uygun fiyatla tüm Türkiye'deki mağazalarımızda satışa sunulmasını sağlıyor hem de ürün kayıplarının önüne geçiyoruz. Kayseri'de geçen yıl başladığımız işbirliğimizi bu yıl nohut, dermason fasulye ve kabak çekirdeği ile büyütüyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yerel ekonomiye ve üreticilerimize güç vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da Kayseri Şeker olarak çiftçinin emeğini değerli kılacak projeler yürüttüklerine dikkati çekti.

Tüketicilere kaliteli ve milli ürünler ulaştırmaktan gurur duyduklarını dile getiren Akay, "Migros ile yaptığımız bu iş birliği hem bölge tarımının gelişmesi hem de sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşması adına önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede ise yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefleyen bu ortaklığın, gelecekte benzer projelere de ilham vereceğine dikkati çekti.

Dede, işbirliğiyle tarım sektöründe üretici ve tüketicilere fayda sağlayacak, bölgenin tarımsal kalkınması ile ekonomisine değer katacak başarılı projeleri de hayata geçireceklerine inandıklarını belirtti.

GürAta ve Zzef Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan da yerel üreticilerin güçlenerek ulusal pazara entegre olması için onları birlikler ve kooperatifler altında güçlendirerek perakendecilerle bir araya getirdiklerini kaydetti.

Gürkan, "Kayseri de bunun başarılı örneklerinden birini gerçekleştirdik. Yerel üretimi ve üreticiyi destekleyen projelerin yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi, Migros, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Migros Yerel Ürünleri Geliştiriyor - Son Dakika

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