Mikro İhracat için Gümrük Süreçlerinde Basitlik - Son Dakika
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Mikro İhracat için Gümrük Süreçlerinde Basitlik

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Ticaret Bakanlığı, mikro ihracat kargolarının gümrük süreçlerini 18 Ağustos'ta basitleştiriyor.

Ticaret Bakanlığı, ihracata ilişkin gümrük süreçlerinin hızını ve etkinliğini artırmak amacıyla Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) muhteviyatı mikro ihracat kargolarının havalimanları arasındaki aktarma ve gümrük süreçlerini basitleştiren yeni düzenlemenin 18 Ağustos tarihinde hayata geçeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazıla açıklamada, "İhracata ilişkin gümrük süreçlerinin hızını ve etkinliğini artırmak, ticaret ekosisteminin işleyişini daha etkin hale getirmek ve ülkemizin küresel rekabet gücüne katkı sağlamak amacıyla Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) muhteviyatı mikro ihracat kargolarının havalimanları arasındaki aktarma ve gümrük süreçlerini basitleştiren yeni düzenleme, Ticaret Bakanlığımızca 18 Ağustos 2026 tarihinde hayata geçirilecektir. Yapılan düzenleme ile havayoluyla taşınacak mikro ihracat kargoları, yurt dışına sevk edilecekleri ana aktarma havalimanlarına hızlı ve basitleştirilmiş bir usulle gönderilebilecek ve böylece kargoların yurt dışına çıkış süreçleri kolaylaştırılacaktır" denildi.

"İhracatçılarımıza zaman ve maliyet avantajı sağlanacak"

Yeni uygulama ile mikro ihracatçıların ve kargo firmalarının operasyonel süreçlerinin kolaylaştırılması, işlem sürelerinin kısaltılması ve operasyonel maliyetlerin azaltılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Düzenlemenin özellikle hızlı ve etkin lojistik süreçlere ihtiyaç duyan mikro ihracatçılarımızın uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırarak, ülkemizin ihracat kapasitesinin ve küresel rekabetçiliğinin güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlaması beklenmektedir. Ticaret Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemenin mikro ihracatçılarımız, kargo firmalarımız ve tüm ilgili paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ağustos, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mikro İhracat için Gümrük Süreçlerinde Basitlik - Son Dakika

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