Mikrokredi ile Kadın Girişimciler Güçleniyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP), 2003'te Diyarbakır'da altı kadınla başlayan yolculuğunda 23. yılını kutluyor.

TİSVA'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yapılan açıklamaya göre, TGMP, 69 ilde 85 şubeyle hizmet veriyor. 2,3 milyar liralık destekle 240 bini aşkın dar gelirli kadın mikrogirişimci oldu. 2030 yılına kadar 4 milyar lira mikrokrediyle 350 bin dar gelirli haneye ulaşılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, bir kadına fırsat verildiğinde sadece bir bireyin değil, bir ailenin ve toplumun kalkındırıldığını belirterek, "Mikrokredi, kadınlarımızın onuruyla yoksulluktan çıkış yolculuğudur. 'Yoksulluğun Olmadığı Hepitalist Türkiye' hedefimize, kendi işinin patronu olan bu cesur kadınlarımızla yürüyoruz. Kadınların emeği ve mücadelesi, daha eşit bir geleceğin temelidir. 8 Mart, bu gücü hatırlama ve hatırlatma günüdür." ifadelerini kullandı.

TGMP Genel Müdürü Halil Orhan ise "8 Mart bizim için 240 bin kadının başarı hikayesine tanıklık etmenin gururudur. Mikrokrediyle kendi ayakları üzerinde duran kadınlarımızın yüzde 85'inde duygusal esenliğin arttığını görüyoruz. Hibe bağımlılığı yerine ekonomik özgürlüğü güçlendiren bu modelle, bugüne kadar sağlanan 2,3 milyar lira destek, kadınların güvenilirliği sayesinde yüzde 99,8 geri dönüş oranıyla güçlü bir ekonomik döngüye dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayallerimi gerçekleştirmek için bana bir yol açıldı"

Diyarbakır Bağlar-Sur Mikrofinans Şubesi mikrogirişimcisi Arzu Baylan, gelinlik satışı ve kiralama işi yaparak aylık gelirini 100 liradan 60 bin liraya yükseltti. Küçük bir işletme kurmayı düşünen ancak sermayesi olmayan Baylan, 2008'de kullandığı ilk 800 liralık mikrokrediyle abiye kıyafet satışı yapmaya başladı.

Baylan, ilk dükkandaki başarısının ardından gelinlik satışı ve kiralama işine girdi. Sermaye yetersizliğini mikrokrediyle gideren Baylan, ikinci kredisiyle gelinlik mağazası açtı.

Arzu Baylan, mikrokrediye ilişkin, "Hayallerimi gerçekleştirmek için bana bir yol açıldı ve ben o yolda yürümeye karar verdim." değerlendirmesini yaptı.

Çiçekçilikten gıda işletmeciliğe giden yol

Şanlıurfa Mikrofinans Şubesi mikrogirişimcisi Adile Çiftçi ise kendi işletmesini açarak aylık gelirini 300 liradan 45 bin liraya çıkardı.

Çiftçi'nin girişimcilik hikayesi 2009'da kullandığı 1000 liralık mikrokrediyle başladı. Küçük bir çiçekçi dükkanı işletirken, aynı zamanda dükkanında kıyafet de satan Çiftçi, kullandığı ilk mikrokrediyle çiçek dükkanına malzeme aldı.

2010-2012 yılları arasındaki kredileri ürün stokunu artırmak, dükkan giderlerini karşılamak ve işin sürekliliğini sağlamak için kullanan Çiftçi, 2015'te kullandığı 10 bin liralık mikrokrediyle gıda sektörüne adım attı.

Toplamda 200 bin 700 lira mikrokredi kullanan Çiftçi, gıda işletmesi kurmanın yanı sıra hayatını yeniden inşa etti.

Çiftçi, "2009 yılında elimde bir iş fikrinden başka hiçbir şey yoktu. Mikrokrediyle ayakta durmayı, kazanmayı ve kendi hayatımı yönetmeyi öğrendim, artık kimseye muhtaç değilim." ifadelerini kullandı.

Kuaförlük hayali için çözüm arayışına girdi

Hakkari Kızılay Mikrofinans Şubesi mikrogirişimcisi Zeynep Kayhan da kuaför dükkanı açarak aylık gelirini 8 bin liradan 45 bin liraya yükseltti.

Halk eğitim merkezinde aldığı kuaförlük kursuyla 2013'te kendi işini kuran Kayhan, 2016'da maddi zorluklar nedeniyle dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Kuaförlük hayali için yeniden çözüm arayışına giren Kayhan, bu süreçte mikrokrediyle tanıştı.

Kayhan, 2020'de kullandığı 1500 liralık ilk mikrokrediyle yeniden açtığı kuaför dükkanına temel ekipmanlar aldı. Kullandığı mikrokredilerle profesyonel ekipmanlar alıp, salonunu geliştiren ve daha geniş müşteri kitlesine hizmet vermeye başlayan Kayhan, bu sayede işletmesini güçlü seviyeye taşıdı.

Zeynep Kayhan, 2020-2025 yılları arasında toplamda 61 bin lira mikrokredi kullanmış ve bu destekle 1 milyon 380 bin lira gelir elde etti.