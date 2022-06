Milas'ta Üreticiye Makine -Ekipman Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığını Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi projesi çerçevesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1056 üreticiye 1056 makine-ekipman dağıtımı başladı. Milas ilçesi 342 üreticiye makine-ekipman hak kazanarak ilk sırada yer aldı.

Düzenlenen törene Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, il ve ilçeden birçok siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören üreticiler adına Celal Karataş'ın konuşmasıyla başladı. Üreticilere verilen yüzde 50 hibe makine desteğinden faydalandığını ve tüm üreticileri devletin verdiği desteklerden faydalanmaya davet etti. Karataş sözlerini "Biz durursak Türkiye durur" sözleriyle tamamladı.

" Destekleri, birbirimize duyuralım katılımı arttıralım"

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak konuşmasında "Muğla geneli 1056 üreticiye 18 milyon liralık yatırımın 9 milyon 133 bin 366 lirasını destek olarak veriyoruz. Bugün Milas ilçesinde 342 üreticiye makine-ekipmanlılarını teslim ediyoruz. Sadece ekipman desteği değil bir çok yatırım desteği verdiğimiz kırsal kalkınma yatırımları ile ilgili 20 milyon liraya yakın destek verdik. Makine ekipman desteğinde başat ilçe Milas olup 342 üreticimize toplam makine tutarı 5 milyon 063 bin 183 liranın 2 milyon 533 bin 592 lirasını destek olarak verdik. İkinci sırada Yatağan üçüncü sırada Seydikemer ilçesi geliyor" dedi. Konuşmasına üreticilerin verilen desteklerden haberdar olmalarını vurgulayarak " Destekleri, birbirimize duyuralım katılımı arttıralım" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete konuşmasında Marmaris'te yaşana yangına değinerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletin her kademesinin orada görevinin başında olduğunu ve gösterilen olağanüstü çabaya değindi. Devletin üreticiye verdiği desteklerin her geçen gün arttığına değinen Kadem Mete, üreticilerin yanında olduklarını ve her türlü desteğe hazır olduklarına vurgu yaptı.

Etkinlik, üreticilere makine-ekipman dağıtımı ve ikramla son buldu. - MUĞLA