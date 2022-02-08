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Millenicom'dan güvenli internet için öneriler - Son Dakika

Millenicom'dan güvenli internet için öneriler

08.02.2022 14:51
Millenicom'dan güvenli internet için öneriler

Millenicom, Güvenli İnternet Günü kapsamında kullanıcılara uyarılarda bulundu.

Millenicom, Güvenli İnternet Günü kapsamında kullanıcılara uyarılarda bulundu.

Şirket açıklamasına göre, SOCAR Türkiye iştiraklerinden Millenicom, dünyada her yıl şubat ayının 2'nci haftası kutlanan Güvenli İnternet Günü'ne dikkati çekti. Türkiye'de, 2010 yılından itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinesinde düzenlenen Güvenli İnternet Günü, herkesin teknolojiyi sorumlu, saygılı, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde kullanabildiği hem güvenli hem de daha iyi bir internet deneyimi oluşturmayı hedefliyor.

8 Şubat Güvenli İnternet Günü kapsamında, daha iyi bir internet deneyimi oluşturmak için çocuklara, gençlere, ebeveynlere, eğitimcilere, sosyal hizmet uzmanlarına, sektörlerin karar alıcılarına ve politikacılara ulaşılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Millenicom Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, ülkelerin internetin başta çocuklar ve gençler için daha güvenli olması adına çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu konuda eğitimlerin düzenlendiğini ve kullanıcıların zararlı içeriklerden uzak durmaları ya da bunlardan korunmaları konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Bu amaç doğrultusunda, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Güvenli İnternet Günü'nde Millenicom olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam ettiklerini aktaran Karaatmaca, "İnternetin günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldiği günümüzde, ailelerin bu hizmeti güven içinde alması çok önemli. Millenicom, bu anlamda 'güvenli internet' hizmeti sunan seçkin firmalar arasında yer alıyor. Güvenli internet, kullanıcının isteğine bağlı olan, ücretsiz ve son derece şeffaf olan bir hizmet. Bu sayede, başta internet kullanan gençler, çocuklar ve aileler olmak üzere, kullanıcı zararlı içeriklerden korunuyor." ifadelerini kullandı.

"İnternet için filtreleme ve güvenlik programları kullanılmalı"

Karaatmaca, internet kullanma yaşının okul öncesi çağa düştüğü bu günlerde, çocukları ve gençleri internetin zararlarından korumak için alınması gereken önlemler olduğunu belirterek, "Güvenli internet kullanımını sağlamak için öncelikle interneti tanıyor ve kullanabiliyor olmanız çok önemli. Çocuk ilk internet deneyimini ailesiyle birlikte yaşamalı. Birlikte araştırma yapılabilir, hobiler edinilebilir, yaşa uygun programlar izlenebilir, müzik dinlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

İnternete girilen cihazın evin ortak kullanılan bir odasında olması gerektiğini aktaran Karaatmaca, şunları kaydetti:

"Kullanım süresi kısıtlanmalı. Sosyal medya paylaşımları izlenmeli. Yabancılarla iletişime geçmemesi, fotoğraf ve video göndermemesi, adres, telefon bilgisi vermemesi konusunda uyarılmalı. Oynadığı oyunların içeriği takip edilmeli. Çocuğa örneğin oyun oynadığı kişilerin yaşıtları olmayabileceği konusu anlatılmalı. Çocuğun davranışları takip edilmeli. İnternet için filtreleme ve güvenlik programları kullanılmalı. Öncelikle e-mail konusu çok önemli. Gelen bir e-maili açmadan önce gönderenin adresini kontrol edin. Şüphe duyduğunuz eklentileri indirmeyin. Teklifler, fırsatlar içeren maillerdeki yazımı kontrol edin.

Tüm internet hesaplarınız için benzersiz, tahmin edilemez şifreler kullanın. Anti-virüs programı kullanın. İnternette bir adrese girerken, adresi doğru yazdığınızdan emin olun. Çünkü özellikle bankaların internet siteleri için fark edilemeyecek harf değişiklikleri yaparak sizi bankanın internet sitesine yönlendirmiş gibi yapabiliyorlar. Verilerinizi periyodik olarak bulutta saklayın. Evinizdeki akıllı cihazların (TV, akıllı kilitler gibi) yazılımını güncel tutun. İki aşamalı kimlik doğrulama kullanın. Yukarıdaki önlemlere ek olarak, internet kullanıcılarının, abonesi oldukları internet servis sağlayıcılarına ulaşarak, Aile Profili veya Çocuk Profili seçerek, aile veya çocuk için sakıncalı sitelerin otomatik olarak engellenmesi için tercihte bulunmaları çok kolay ve tamamen ücretsiz. Millenicom kullanıcıları için bu seçim kolayca Online İşlemler Merkezi veya Whatsapp destek hattından yapılabiliyor ve istenildiği zaman ise iptal edilip genel profile geçilebiliyor."

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İnternet, Türkiye, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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