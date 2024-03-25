Milletvekilleri Borusan Lojistik'teki işçi krizini çözmek için bir araya geldi: 4 işçi tekrar alındı - Son Dakika
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Ekonomi

Milletvekilleri Borusan Lojistik'teki işçi krizini çözmek için bir araya geldi: 4 işçi tekrar alındı

Borusan Lojistik'e ait limanda sendikaya üye olan 4 işçinin işten çıkarılması sonrası başlayan protesto gösterilerinin ikinci günüde polis müdahalesi yaşandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda milletvekili giderken, 4 işçi geri alındı. Yapılan eylemler sonrası Liman İş Sendikası ile görüşmeler süreceği öğrenildi.

25.03.2024 20:09  Güncelleme: 20:22
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Milletvekilleri Borusan Lojistik'teki işçi krizini çözmek için bir araya geldi: 4 işçi tekrar alındı

İşçilerin eylemi sonuç verdi, işten çıkarılan 4 çalışan geri alındı

BURSA - Borusan Lojistik'e ait limanda sendikaya üye olan 4 işçinin işten çıkarılması sonrası başlayan protesto gösterilerinin ikinci günüde polis müdahalesi yaşandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda milletvekili giderken, 4 işçi geri alındı. Yapılan eylemler sonrası Liman İş Sendikası ile görüşmeler süreceği öğrenildi.

İşçi sendikaları ile Borusan Lojistik A.Ş arasında 1963'ten itibaren devam eden mücadele devam ediyor. İşçiler, sendikaya üye olan çalışanların Borusan A.Ş tarafından işten çıkarıldığını iddia ederek fabrika önünde eylemde bulundu. Eylemin 2. gününde işçiler polis müdahalesiyle karşılaştı. Çevik kuvvet ekiplerinin liman sahasından çıkarmak için operasyon düzenlerken, diğer çalışanlar ve çalışanların aileleri liman girişinde sloganlar ve alkışlarla içeride kalanlara destek verdi. İçeride çalışanların kendilerini vinçler kilitlediği ve limanı terk etmemek için direndikleri öğrenildi.

Milletvekilleri olay yerine geldi

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, İYİ parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, Gemlik Belediye Naşkanı Uğur Sertaslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Taşar, MHP ilçe Başkanı Emrah Keskinden, AK Parti Belediye başkan adayı Refik Yılmaz, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Ertuğrul Yavuz, İlçe Kaymakamı Hasan Göç ve liman yöneticileri sorunun çözümü için bir araya geldiler. Eylemler sonrası 4 işçi yapılan görüşmeler sonrası tekrar işe alınırken, yapılan açıklamada Liman İş Sendikası ile görüşmeler süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Milletvekilleri Borusan Lojistik'teki işçi krizini çözmek için bir araya geldi: 4 işçi tekrar alındı - Son Dakika

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